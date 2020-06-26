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Başkan Güder'den YKS ne başlangıç ne son vurgusu

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan üniversite adaylarına başarılar diledi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan üniversite adaylarına başarılar diledi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrenciler için bir mesaj yayımladı. Başkan Güder, YKS girecek olan üniversite adaylarına başarı dileğinde bulundu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın eğitim noktasında öğrenciler için önemli bir basamak olduğunu belirten Başkan Güder, “Öğrencilerimiz okullarından uzak kaldıkları bu zor zamanlarda, emek ve fedakarlık göstererek sınava hazırlandılar. İnanıyorum ki emeklerinin karşılıklarını alacaklardır. Tüm kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun. Onların başarıları Battalgazi ilçemizin ve Malatya'mızın başarıları olacaktır. Eğitim'in önemini her geçen gün arttırdığı şu günlerde çocuklarımızın donanımlarını arttırmak için önemli bir kilometre taşı olan Üniversite tahsili çocuklarımızın geleceği için çok önemlidir” dedi.


Önemli bir maratonun finaline gelindiğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Üniversite sınavına hazırlanan gençlerimiz bu yıl, zorlu, stresli ve yoğun bir süreçten geçti. Fakat gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın gerek de okullarımızın, öğretmenlerimizin destekleriyle eksiklerini tamamladılar. Öğrencilerimiz önemli bir maratonun finaline geldi. Bu sınav gençlerimiz ve onların aileleri için çok önemlidir ama ne her şeyin başlangıcı ne de sonudur. Gençlerimiz bizim için kıymetlidir. Sınavınız nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın hiçbir sınav sizin değerinizi belirlemeyecektir. Öğrencilerimiz okullarından uzak kaldıkları bu zor zamanlarda, emek ve fedakarlık göstererek sınava hazırlandılar. İnanıyorum ki emeklerinin karşılıklarını alacaklardır. Onları hayatın yeni bir safhasına taşıyacak olan bu sınav elbette önemlidir ancak bu sınav hiçbir şeyin de sonu değildir. Eğitimle öğrenci arasına başka bir şey girsin istemiyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Sınav öncesi devletimiz gerekli tüm önlemleri aldı. Öğrencilerimiz de kişisel hijyen kurallarına ve sınav kurallarına dikkat ederek sınavlarına girsinler. Hafta sonu yapılacak sınavın da çocuklarımızın başarıları için milat olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



İlçedeki okullar dezenfekte edildi


Sınav yapılacak olan okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildiğini ve bu noktada öğrencilerin gönül rahatlığıyla hareket edebileceğini aktaran Başkan Güder, “Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında sınavımızı gerçekleştiriyoruz. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimiz, gönül rahatlığı ile sınavlarına girebilirler. Korona virüs tedbirleri kapsamında ekiplerimiz, ilçede bulunan tüm okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

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