Başkan Güder'e ziyaretler

Malatya Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Bülent Önal ve dernek yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek, Malatya ile ilgili konularda istişarede bulundu. Güder, “Malatya'mızı kalkındırmak için ortak aklı öne çıkaracağız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile istişarede bulunan Malatya Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Bülent Önal, akaryakıt sektörü ile ilgili bilgiler vererek, “Malatya'da toplam 150 tane istasyonumuz var. Yaklaşık bin kişiye istihdam sağlamaktayız. Türkiye genelinde de 192 milyar TL'lik bir bütçeye sahip olan bir sektörüz” diyerek, sektörün temsilcileri olarak Başkan Güder'e yeni görevinde başarı temennisinde bulunmak amacıyla ziyarete geldiklerini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, hizmette ortak aklı ön plana çıkartacaklarını belirterek, “Hepimizin ortak paydası Malatyamız. Gerek yerel yönetimler, gerek kamu kurumları, gerek sivil toplum kuruluşları olsun, hepimizin ortak amacı Malatyamıza hizmet etmektir. Malatyamızı daha güzel, daha yaşanabilir bir düzeye çıkarmak için herkes karınca kararınca çaba sarf ediyor. Sivil toplum kuruluşları bizim mihenk taşlarımız. Biz sivil toplum örgütleri ile istişarelerde bulunacağız ve Malatya'mızı kalkındırmak için ortak aklı öne çıkaracağız. Zenginlik hakikaten herkes için güzeldir. Peygamber Efendimiz in de hadisi var. Veren el olmak lazım. Siz veren elsiniz. Belki toplumu sosyal dengeyi sağlama adına büyük bir sorumluluğu yerine getiriyorsunuz. Binlerce insanı istihdam ettiğinizi ifade etiniz. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. İşsizliğin bittiği, insanların barış ve huzur içerisinde yaşadığı, herkesin arzuladığı ve istediği şeyi bulduğu bir Malatya'yı oluşturma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.