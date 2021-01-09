Başkan Gürkan 10 Ocak mesajı

Başkan Gürkan mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Haber alma ve iletme özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesini sağlamak, toplumsal konularla ilgili kamuoyu oluşturmak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirmektedir. Çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşuludur. Yaşanan gelişmelerden insanların haberdar edilmesi noktasında çok önemli bir görev ifa eden basın mensuplarımızın; meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine, kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi, eleştirilerinde yapıcı bir tutum sergilemesi, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının da doğru biçimde karşılanmasına vesile olacaktır.

Topluma haber aktarımını sağlamak adına gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla ve büyük bir özveri ile çalışan tüm basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”