Başkan Gürkan 2019'u hemşehrileri ile uğurladı

2020 yılının ilk bebeği Azra Karakaya ve ailesini Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte Eğitim ve Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde ziyaret etti. Yeni yıla hemşehrileri ile birlikte giren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kışla Caddesinden Sıtma Pınarına kadar yürüyerek 7'den 70'e herkese yeni yılda esenlikler diledi. Malatya esnaflarını ziyaret ederek gezisine başlayan Başkan Gürkan, toplu ulaşımı kullanan vatandaşlarla, görevi başında bulunan personellerle ve gençlerle sohbet etti. "Esnaflarımız, dostlarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz her zamanki sıcaklığı ile bizleri bağırlarına bastılar, teşekkürler ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Her yeni yıl coşkunun, mutluluğun daha da anlam kazandığı, umudun çoğaldığı yeni beklenti ve başlangıçlar anlamına gelmektedir. Öncelikle tüm hemşehrilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Gerek Malatya, gerekse Malatya dışında yaşayan hemşehrilerimize yeni yılın mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. 2020 yılının, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, ülkemizde ve tüm dünyada barışa, kardeşliğe, dostluğa, birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

"Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik" diyen Gürkan, “Ne mutlu bizlere, gönüllerine girdiğimiz bütün dostlara, özellikle geleceğimiz, kıymetli evlatlarımıza, sevgili gençlerimize, sevgilerinden, muhabbetlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ziyaret nedeniyle teşekkür eden vatandaşlar, yeni yılda Başkan Gürkan'a başarı diledi.