Başkan Gürkan: "Ağır hasarlı evler hafif hasarlıya çevrilsin demedim”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kamuoyunda ağır hasarlı evlerin hafif hasarlıya çevrilsin yönünde bir konuşmasının dolaştığına dikkat çekerek, "Buna kimsenin gücüde yetmez, kimsenin böyle bir şeye haddi de yok, hududu da yoktur. Böyle bir duruma karşı çıkacak kişi de biziz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı ilk birleşimi Başkan Selahattin Gürkan başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, başlayan meclis toplantısında gündem maddeleri oylanarak karara bağlandı, bazı maddeler ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Meclis üyelerinden gelen soruları da yanıtlayan Başkan Gürkan, ‘Ağır hasarlı evleri hafif hasarlıya çevrilsin diye söylemişim gibi konuşmalar oldu. Buna kimsenin gücüde yetmez, kimsenin böyle bir şeye haddi de yok, hududu da yoktur. Böyle bir duruma karşı çıkacak kişi de biziz” ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde bir açıklama yaptıklarını hatırlatan Gürkan, “Bize vatandaşlarımız tarafından gelen bina hasar tespitleri ile ilgili şikayetler oldu. Biz de bunun üzerine bir açıklamada bulunduk. 6 Nisan 2023'de itirazlar başlayacak. Siz bu hasar tespiti konusunda tereddüt ettiğiniz mülklerinizle ilgili durumları muhakkak itiraz sürecinde değerlendirin. Varsa itirazlarınızı yapın dedik. Kaldı ki itiraz süreci 6 Mayıs tarihinde bitse bile mahkeme süreci var. Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu da tam netice belli olana kadar kimse mülklerini yıkmasın diye söyledik. Ben bunu sanki ağır hasarlı evleri hafif hasarlıya çevrilsin diye söylemişim gibi konuşmalar oldu. Buna kimsenin gücüde yetmez, kimsenin böyle bir şeye haddi de yok, hududu da yoktur. Böyle bir duruma karşı çıkacak kişi de biziz. Biz bu açıklamayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinin, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyelerinin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Teftiş Kurulu'nu çağırarak yaptık. Benim konuştuğum devlet ağzıdır. Devletin ağzı önemlidir. Devletin ağzında bir bütünlük olur” şeklinde konuştu.

Şuanda Malatya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın müellifler tarafından bir çalışma yaptığını da belirten Gürkan, “O ilgili müellif bizim sorumlu arkadaşlarımızla da görüşüyor. Ayrıca biz 3-4 ayrı müelliflerle de bu çalışmaları yapıyoruz. Bu noktada Mimarlar Odası Başkanı ile de konuştuk.

Şehrin kültürünü, şehrin değerini, şehrin belleğini, şehrin hafızasını, şehrin sosyolojik yapısını, şehrin demokratik yapısını ve şehrin omurgasını bozmayacağız. Biz bunu bakanlarımıza da söyledik ve bunu da tarihe şerh düşüyorum. Şehrin planlanması da bütün paydaşlarla ve parametrelerle anlaşılarak, danışılarak yapılacak” diye konuştu.

Gürkan, “Durali Zelyurt Başkanımıza yapılan olayı kınıyorum”

Başkan Gürkan, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'a geçtiğimiz günlerde bir mahalle muhtarı tarafından yapılan fiili saldırı ile ilgili olarak da, yaptığı konuşmada, ”Yaşanan olayı kınadığımı ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak dik durmamız gerekiyor. Meclis olarak da bu hadiseyi de kınadığımızı belirtmek istiyorum” dedi.

Başkan Gürkan, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlerle ilgili olarak birlik ve berberlik çağrısında bulunarak, “14 Mayıs seçimlerinde huzurlu bir şekilde, demokratik olgunluk içerisinde tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı Meclis toplantısı II. Birleşiminin ise 12 Mayıs 2023 Cuma günü saat 14.00'de yapılmasına karar verildi.