Başkan Gürkan, Akçadağ'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ İlçesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Akçadağ ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe sakinleri ve esnaflar tarafından ilgili ile karşılandı. Akçadağ'a Büyükşehir tarafından yapılan yatırımlar hakkında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gürkan, esnaf ve vatandaşların da taleplerini dinledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanının ilçelerine yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ettiklerini belirtiler. Akçadağ'da ki esnaf ve vatandaş, Başkan Gürkan'ın ayrım yapmadan, herkese eşit bir şekilde hizmet götürdüğünü ve Akçadağ'a önemli hizmetler yapıldığını dile getirdiler.

Akçadağ'da olmaktan dolayı memnun olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, yapılan hizmetlerin halk tarafından karşılık görmesiyle birlikte çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Başkan Gürkan, “ Malatya'mızın her ilçesinde olduğu gibi Akçadağ ilçemizde de Büyükşehir olarak çalışmalarımız devam ediyor. Akçadağ'a her gelişimizde hemşerilerimizin bizleri sıcak karşılamaları bizleri çok memnun ediyor. Gezdiğimiz her yerde vatandaşlarımızın gözlerindeki mutluluğu görebiliyoruz. Hizmet anlayışımızda her zaman vurguladığımız gibi adaletli, ayrım yapmadan halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Akçadağ ilçemizin de birçok noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akçadağ'da Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Başkanlığımız ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün yoğun bir çalışması var. Yapılan çalışmalar önümüzdeki yılda devam edecek. Bu anlamda yapılan yatırımların Akçadağlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.