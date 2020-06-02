Başkan Gürkan, Akçadağ'da yatırımları yerinde inceledi

Havaların mevsim sıcaklığına gelmesi, salgın sürecinde hayatın normale dönmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi, saha çalışmalarına hız verdi. Akçadağ'da MASKİ Genel Müdürlüğü altyapı çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi ise yol çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Harunuşağı, Kasımuşağı, Kol, Kürecik ve Kepez Mahallelerini ziyaret edip bölge halkıyla bir araya geldi. Kürecik mevkiinde Mobil Konkasör tesisinde de incelemelerde bulunan Gürkan, üretilen malzemelerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretlere Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Büyükşehir Daire Başkanları, Şube Müdürleri, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Hüseyin Çapar, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ve mahalle muhtarları da eşlik etti.

Akçadağlılar tarafından hayvanlar kesilerek büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanan Başkan Gürkan, çocuklarla yakından ilgilenip, yaşlılarla sohbet etti. Akçadağ ilçesinin kendilerini büyük bir sevgiyle ve muhabbetle karşıladığını belirten Başkan Gürkan, Akçadağ ilçesinde yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde incelemek için geldiklerini dile getirdi. Gürkan, "Kürecik mevkiinde mobil konkasör tesisinde üretilen malzemeye baktık. Yaptığımız incelemeler doğrultusunda bu yıl içinde asfaltlanması gereken yollar noktasında gereken talimatları verdik. Kanalizasyon ve altyapı konusunda da tüm birimlerimiz çalışmalarına başladı. Ancarlı Kadı İbrahim, Keklik Pınarı ve Örüçkü yollarının bağlantısı olan grup yolunun çalışmalarını yerinde inceledik. 2 yıl içinde asfaltsız yol, su ve altyapı sıkıntısı olan yerleşim birimi kalmayacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Bahri mahalle sakinlerine hizmetler hayırlı olsun”

Vatandaşlara daha güzel hizmet vermek için gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Gürkan, “Akçadağ ilçemizin Bahri mahallesinde 20.300 metre içme suyu, su deposu, 25.600 metre kanalizasyon ve 30 km asfalt çalışmamızı tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hizmetlerimizin bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Bahri her türlü hizmeti hak ediyor"

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan da yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, Bahri mahallesinin daha önceden belde belediyesi olduğunu, mahalle olduktan sonra da aynı standartların sürdürülmesi gerektiğini belirterek, “Bahri Mahallesi Akçadağ'ın büyük ve önemli mahallelerinden biri olup, buna göre birtakım ihtiyaçları var. Bahri her türlü hizmeti hak ediyor, insanları da mütevazı, alçak gönüllü. İstedikleri kanalizasyon, içme suyu ve yol. Bu anlamda Büyükşehir olarak desteğinizi bekliyoruz” dedi

Bahri Mahalle Muhtarı Yusuf Duman ise "Mahalle olarak ihtiyaçlarımız var. Bahri mahallemiz eskiden 5 köyden oluşuyordu, şu anda 5 mahalle olarak geçiyor. 5 kilometre yolumuz sıcak asfalt yapıldı. Su ve kanalizasyonun ise yüzde 60'ı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi çalışmaya devam ediyor. Sayın Başkanımız çalışmaların tamamlanacağı müjdesini bizlere verdi. Bu nedenle Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.