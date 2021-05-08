Başkan Gürkan altyapı çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Battalgazi İlçesi Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi'nde içme suyu şebeke yenileme ve abone bağlantı çalışmalarına devam ediliyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü içme suyu yatırımlarına devam ediyor. MASKİ, Battalgazi ve Yeşilyurt İçme Suyu Şebeke İlavesi 2. Etap Yapım İşi kapsamında yaklaşık maliyeti 20 milyon TL olan 34 bin metrelik içme suyu şebeke yenileme ve 2 bin 500 adet abone bağlantı çalışmasının gerçekleştirileceği proje kapsamında çalışmalara Cezmi Kartay Caddesi'nde başladı.

Yapılan çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilgililerden bilgiler aldı. Başkan Gürkan'a, Genel Sekreter Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve muhtarlar eşlik etti.

Cezmi Kartay'da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, "İl merkezimizdeki özellikle bazı ishale hatlarında asbestten dolayı ciddi sıkıntılarımız var. Çok sayıda arızanın gelmesinin yanı sıra sağlık açısından problemli olan yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Akpınar Mahallesinde özellikle fiziki kayıplar noktasında da sıkıntılarımız vardı. Özellikle pandemide sokağa çıkmanın kısıtlandığı bir süreçte ticarethanelerin kapalı olması ve diğer taraftan trafiğin olmamasından dolayı fırsatı değerlendirmek amacıyla çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımızı iki gündür sürdürüyoruz. Bir aksilik olmadığı takdirde Cezmi Kartay'da 500 metrelik alanda bağlantılarla birlikte çalışmalarımızı noktalayacağız ve bu alandan çıkacağız. Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Akpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Işık ve Kırçuval Mahallesi Muhtarı Hıdır Kahve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, Cezmi Kartay'dan başlayarak yapılan alt yapı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sıkıntılı olan bölgelerde çalışmaların 17 Mayıs tarihine kadar tamamlanacağını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Akpınar bölgesinde alt yapı noktasında hakikaten sıkıntılar vardı. Su kayıpları, su kaçakları ayrıca patlamalarla birlikte her şeyden önemlisi insan sağlığı açısından burada asbest boru kullanılıyor. Buda insan sağlığı açısından tehlikeli. Özellikle biz Malatya şehir sınırları içerisinde olan kanserojen asbest borularının bulunduğu bölgelerin rehabilite edilmesi ve yeni sistem borular döşenerek vatandaşımıza suyun sağlıklı bir şekilde verilmesi için çalışıyoruz. Özellikle kayıp kaçakların önlenmesi anlamında, aynı zamanda çökme ve yol tamiratı ile ilgili problemlerin de giderilmesi amacıyla her taraf kapalıyken vatandaşlarımızı zor duruma düşürmemek için 17 Mayıs'a kadar olan dönemde çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Özellikle sıkıntılı olan bölgelerin MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından abone bağlantılarıyla birlikte içmesuyu şebeke hatları yapılacak. Yollarda standartlara uygun şekilde çalışmaların yapıldığı alanda asfaltsa asfalt, kilit taşı ise kilit taşı olacak şekilde yapılacak. Çalışmalarımız neticesinde vatandaşımızın daha güvenli, sağlıklı ve rahat su içmesi noktasında elimizden ne geliyorsa MASKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte bu çabayı gösteriyoruz. Çalışmalarımızın mahallelerimize, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.