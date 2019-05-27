Başkan Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocaklarının iftarına katıldı

Anadolu Selçuklu Ocakları üyelerinin katıldığı iftar programında konuşan Genel Başkan Ayettullah Geçen, kendilerini yalnız bırakmayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, “Her zaman olduğu gibi başkanımızın yanındayız ve destek vermeye devam edeceğiz. Ramazan ayında yardımlarımız devam edecek, yardıma muhtaç ailelerimize her zaman olduğu gibi destek vereceğiz. Ramazan ayında tutmuş olduğumuz oruçlarımızı Allah kabul etsin” şekilde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Anadolu Selçuklu Ocaklarının çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başkan Geçen ve yönetim kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.