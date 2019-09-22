Başkan Gürkan, Arapgirlilerle buluştu

Malatya'nın çağdaş yaşanabilir bir kent haline gelmesi için ortak akıl toplantılarına devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arapgir ilçesinde muhtar ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Geziye Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, daire başkanları, şube müdürleri de katıldı. İlçe gezilerinin bir bölümünde Başkan Gürkan'a Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da eşlik etti.

İlk olarak AK Parti Arapgir ilçe teşkilatını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan burada parti mensuplarıyla istişarelerde bulundu. AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Mehmet Tümer'den Arapgir'in sorunlarıyla ilgili bilgiler alan Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin Arapgir ve kent genelinde yapacağı projeler hakkında da bilgiler verdi.

Arapgir ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Gürkan, Arapgir halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. İlçe merkezinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan altyapı ve asfalt çalışmalarıyla Arapgir'in bambaşka bir hale geldiğini belirten vatandaşlar Başkan Gürkan'a teşekkür ettiler.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun makamında ziyaret eden Başkan Gürkan, Cömertoğlu'ndan yapılan çalışmalar, projeler ve sorunlar ile ilgili kısa bilgiler aldı.

Ziyaretlerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Samime Aydınlar Kültür Merkezinde yapılan toplantıda ilk olarak Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin Arapgir ilçesinde yaptığı hizmetlere değinen Başkan Cömertoğlu, “Arapgir'in 81 noktasında imar çalışmaları bitme noktasına geldi. Maski Genel Müdürlüğümüz altyapı yatırımlarının büyük bölümünü tamamladı. Abone bağlantı çalışmaları halen devam ediyor. Asfalt ve yol çalışmaları noktasında Büyükşehir Belediyemizin yoğun ve güzel bir gayreti var. İlçe merkezimizin ana aksları asfaltlandı. Çalışmalar halen devam ediyor. Asfaltsız hiçbir yer kalmayacak deyiminizle bizlere destek oldunuz. Malatya'nın şehzadesi, Arapgir'in sadrazamı Selahattin Gürkan'la birlikte insana dokunan güzel hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Muhtarlarımıza ve siyasi ilçe başkanlarımıza minnettarım. Kamu kaynaklarını kullanıyoruz. Bunu doğru ve verimli şekilde kullanmak bizim görevimiz. Başkanımızdan bu öğrendik, bundan sonrada doğruyu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Arapgir'in, Malatya için çok önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arapgir'in tarihi ve doğal güzelliklere sahip önemli bir turizm potansiyeli olduğunu, tarihine dönüp bakıldığında vezirler ve sadrazamlar merkezi olduğunu söyledi.

Arapgir'in okumuşluk oranının çok üst seviyelerde olduğuna dikkat çeken Başkan Gürkan, “İlçemiz Devletimizin değişik makamlarına hizmet etmiş bilim adamı, devlet adamları yetiştirmiş temazü edilmiş bir yer. Diğer bir deyimle Rıfat insan. Anlamı seçkin insanlar merkezi. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tevazu ve gayretle milletimize adil bir şekilde hizmet edeceğiz. Seçkin insanlar merkezi Arapgirimizin hizmet yürüyüşünde yanımızda görmek ayrıca bizi onure eder. Yönetim anlayışını iki temel unsur üzerinden değerlendiriyoruz. İki tür yönetici vardır. İşgalci yönetici, bir de fetihçi yöneticiler vardır. İşgalci yöneticiler gittikleri yerde nefislerini tatmin etmek için orayı geriye ricat ettirir. Ama fetihçi yöneticiler gittiği yerde tevazuyu, gayreti, samimiyeti ve gönül işinin memleket işi olduğunu ve oranın ihva edilmesi noktasında gayreti ve çabasıyla mücadele verir. Dolayısıyla belediye anlayışımızı bu felsefe ile götürdük. Herkese eşit ve adil bir şekilde hizmet etmeye gayret ettik. Bizler hizmette adaleti esas alarak hizmete devam ediyoruz. Arapgir, 63 mahalleden oluşan bir yer, yaz ve kış nüfusu arasında uçurum kadar fark var. Dolayısıyla aldığı para kış nüfusuna göre planlanıyor. Büyükşehir belediyesi olarak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Diğer yerel yönetimlerinde ellerini taşın altına koymaları gerekecek. Nasılsa büyükşehir yapar değil de daha çok hep birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Arapgir'li muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorunlarla ilgili bilgiler verdiler.