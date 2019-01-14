Başkan Gürkan basın mensuplarıyla bir araya geldi

Bir otelde düzenlenen programda basın mensuplarının günlerin kutlayan Belediye Başkanı Gürkan,” 10 Ocak gazeteciler günü olarak kutlanıyor. Bundan sonraki süreçte gazeteciler günü değil de gazeteciler bayramı olarak kutlaması ne büyük arzumuz ve temennimizdir. Malatya basını bizim için önemlidir. Ne kadar eleştiri de olsa Malatya'daki basın haberleri objektif yansıtma noktasında önemli bir rol üstleniyor. Hadiseleri anlatma noktasında gerekli hassasiyeti gösteriyor. Bundan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Gazetecilerin zor şartlarda çalıştığını biliyoruz. 31 Marttan sonra göreve geldiğimiz takdirde gerekli araştırmaları yapıp basına yakışır bir yer yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

31 Martta yapılacak yerel seçimleri de değerlendiren Başkan Gürkan,” Cumhurbaşkanımız bize Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı görevini verdi. Bizler Malatya'ya geldik, Malatyalıların bize göstermiş olduğu o sevgi ve coşkuyu, ben zannetmiyorum ki Türkiye'nin başka bir yerinde var. AK Parti Genel Merkezi tarafında bize bu görevin tevdi edilmesi tesadüf bir şey değildi. Burada halkın büyük bir teveccühü ve dik duruşu olmuştur” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajları da veren Gürkan,” Hangi düşüncede olursa olsun, hangi cemaatte, hangi tarikat, hangi partinin mensubu olursa olsun şuan Malatya bir bütün içerisinde ve bu bütünlüğü korumamız lazım. Bizim barışa ihtiyacımız var, bizim sevgiye ihtiyacımız var, bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.