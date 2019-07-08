Başkan Gürkan bilim adamları ile bir araya geldi

Uluslararası Kayısı Islahı ve Kültürü Konulu Sempozyuma katılmak üzere kente gelen 25 ülkeden yaklaşık 100 bilim adamı ile yemekte bir araya geldi.

25 ülkeden 100 bilim insanını Malatya'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Malatya insanlık tarihinin başladığı yer olarak tarif edilir. Malatya insanlık medeniyetinin başladığı yerin adıdır. Bu söylediğimiz bilgiler, gerek Fransızların gerek İtalyanların, Aslantepe diye tabir ettiğimiz ve şu anda UNESCO Dünya Kültürel Miras listesinin aday listesinde olan ve bu önümüzdeki günlerde de asıl listeye girecek olan Aslantepe kazılarındaki resmi ve kanıtlanmış bulgulardır” dedi.

Malatya'nın insanlık medeniyetinin başladığı ve Türk - İslam tarihi açısından Anadolu'nun Destan Şehri Anayurt olarak tescil edilen yer olduğunu söyleyen Başkan Gürkan; “Burada çok değişik meyvelerin yanı sıra kayısıda dünyaca ünlü bir meyvemizdir. Sizler de bunun sempozyumu, bunun araştırması için Malatya'da bulunuyorsunuz. Temennim ve dileğim odur ki, buradaki Çalıştay sonrasında ortaya çıkacak olan çalışma raporlarının sonuçları hem sizlerin akademik bilgisi anlamında, hem de bizlere bir ışık tutma, yol haritası ve yol pusulası oluşturmasında önemli bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.