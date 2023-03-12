Başkan Gürkan: “Birlikteliğimizi siyasi mülahazalara kumpas etmeyelim”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Depremin yaralarını hep beraber saracağız. Siyasi mülahazalara birlikteliğimizi kumpas etmememiz lazım. Zaman birlik, beraberlik ve yaraları sarma zamanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Yayıncılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen ‘Deprem Bölgesi Basın Programı' çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan basın mensupları ile bir araya geldi. Gürkan, burada yaptığı açıklamada "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kentimizin yerinde dönüşümünü bakanımızdan talep ettim. İnşa edilecek uydu kentlerin kent hafızasına ve omurgasına göre uyumlu olmasını istiyoruz. Sağ olsun bakanlarımız bu durumu olumlu karşıladılar ve çalışmalarımızı da bu minvalde devam ettiriyoruz. Depremin yaralarını hep beraber saracağız. Siyasi mülahazalara birlikteliğimizi kumpas etmememiz lazım. Zaman birlik, beraberlik ve yaraları sarma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya'da Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Gürkan, depremin yaralarının ancak milli birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını belirtti. Büyükşehir Belediyesinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirten Başkan Gürkan, şunları kaydetti:

“Anadolu'nun dört bir yanından gelen basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 vilayet ve 14 milyon kişi etkilendi. Büyük bir felaket yaşadık. Milletimizin başı sağ olsun. Allah bizlere de kolaylık versin. İşimizi kolay kılsın. Allah böylesine bir felaketi, milletimize ve ümmetimize bir daha göstermesin. Anadolu tarihinde görülmemiş bir felaket. Bu felaketin ancak milli birlik ve beraberlikle üstesinden gelebiliriz. Depremin ilk gününden bu yana bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, valilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, milletimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve hayır kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere verilen bu desteklerle beraber yol haritamızı, rotamızı ve yön pusulamızı doğru belirlememiz gerekir."

“04.27'de Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, telsizlerle bütün çalışan birimlere alarm verdi”

Başkan Gürkan, "6 Şubat günü saat 04.17'de yaşadığımız ilk depremde Malatya'da yaklaşık 130 bina yıkıldı. 04.27'de Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bütün telsizlerle çalışan birimlere alarm verdi." ifadelerini kullanarak "04.45'te Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama kurtarma ekipleri ve diğer birimlerimizdeki ekipler, enkazın başındaydı. İlgili birimler belediyemizin ‘Acil Eylem Planı'na uygun olarak görevini yerine getirdi. 6 Şubat günü saat 13:24'e kadar her şey kontrolümüz altındaydı. Fakat 13:24'te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu sefer arama kurtarma yapan personelimizde enkaz altında kaldı. Bakıldığı zaman personellerimizde depremzede ama biz bunlara rağmen ilk günden bu yana tüm birimlerimizle 7 gün 24 saat teyakkuzdayız. Tabii ki eksikliklerimiz vardır. İnsanların bütün ihtiyaçlarına anında cevap verilebilir mi? Bu mümkün olmayabilir" ifadelerini kullandı.

"Keşkem yoktur yaptığım yapılar sağlamdır"

20 yıldır belediye başkanlığı yaptığı Malatya'da yaptırdığı yapıların tamamının sağlam olduğunu ifade eden Gürkan, "Şu anda hizmet veren lojistik alanlar belediyemizin yaptığı yerlerdir. Örneğin dünya kayısı ticaret merkezi, yeni yemek ve ekmek fabrikası gibi alanlardır. 20 yıldır belediye başkanıyım. Benim yaptırdığım yerler sağlamdır ve bundan dolayı da keşkem yoktur. Belediye Başkanlığım boyunca da meclisteki bütün kararlarımı oy birliğiyle aldım” dedi.

"27 çadır kentte 53 bin çadır kurulmuştur. 62 noktada da konteyner merkezi kuruyoruz"

Şehirde kurulan çadır ve konteyner kentleriyle ilgili olarak da bilgi veren Gürkan sözlerine şöyle devam etti:

"27 çadır kentte 53 bin çadır kurulmuştur. 62 noktada da konteyner merkezi kuruyoruz. İlerleyen süreçlerde bu rakamları artıracağız. Bir taraftan da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda ağır ve orta hasarlı binaları tespit ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kentimizin yerinde dönüşümünü bakanımızdan talep ettim. İnşa edilecek uydu kentlerin kent hafızasına ve omurgasına göre uyumlu olmasını istiyoruz. Sağ olsun bakanlarımız bu durumu olumlu karşıladılar ve çalışmalarımızı da bu minvalde devam ettiriyoruz. Depremin yaralarını hep beraber saracağız. Siyasi mülahazalara birlikteliğimizi kumpas etmememiz lazım. Zaman birlik, beraberlik ve yaraları sarma zamanıdır."