Başkan Gürkan, çarşı esnafını ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, ilk olarak Kasap pazarı esnafları ile bir araya geldi. Burada esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Gürkan, esnafların sorunlarını ve önerilerini dinledi. Kasap Pazarı'nın Malatya adına önemli bir pazar olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Malatya'da çarşı ve pazarları canlı hale getirmek için büyük gayret ve çabalarımız olacak. Biz biliyoruz ki şehirler çarşı ve pazarları ile birlikte bir anlam ifade eder. Bu anlamda da bu balıkçı pazarının iç dizaynı, genel düzenlemesi ve buradaki balıkçı ve kasap esnafımızın daha rahat satış yapabileceği ve müşteriyi memnun edebileceği bir düzenleme yapılması için ilgili arkadaşlara gereken talimatları verdik” dedi. Malatya Kasap Pazarı Esnafları Derneği Başkanı İsmet Narinç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Esnaf olarak bu zamana kadar olduğu gibi, bu zamandan sonra da başkanımızın arkasında durmaya devam edeceğiz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan, Kasap pazarı ziyaretinin ardından Ayakkabıcılar Çarşısı esnafını tek tek ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Esnafların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Gürkan, Çarşı kültürünü canlı tutmaya özen göstereceklerini söyledi.