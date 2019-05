Başkan Gürkan, CHP Heyetini kabul etti

CHP İl Başkanı Enver Kiraz beraberinde CHP'li belediye başkanları, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Büyükşehir Belediye Başkanına hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Sayın Başkanımıza Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin hayırlı olması temennisinde bulunuyorum. Selahattin Başkana ekibiyle birlikte başarılar diliyorum. Malatya'da hep birlikte yaşıyoruz. Belediyenin başarılı olması Malatya'da hepimizin huzurlu ve mutlu yaşaması anlamına geliyor. Malatya yararına yapılan her hizmette Sayın Başkanımızın yanında olacağız. Selahattin Başkanın Battalgazi Belediyesinde yapmış olduğu güzel ve başarılı hizmetleri Büyükşehir Belediyesine de taşıyacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, “CHP'li Belediye Başkanları ve il yönetimimiz ile birlikte Sayın Başkanımızı ziyaret ediyoruz. 10 yıl beraber çalıştığımız, çalışmaktan gurur duyduğum; üretme geleneğini halka indiren modellemeyi yaptığı için de Selahattin Başkanımıza teşekkür ediyorum. Malatya kaptanını bulmuştur, bize düşen kaptanına yardımcı olmaktır. Kaptanımıza saygımız ve güvenimiz tamdır. Bundan sonra yapacağı hizmetlerde her zaman yanında olacağız” dedi.

CHP'li Belediye Başkanları ile il teşkilatını ağırlamaktan büyük bir onur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, yönetim anlayışlarının şehri kucaklayabilme temeli üzerine olduğunu ifade ederek siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez temel unsurları olduğunu dile getirdi.

Siyasi partilerin yapıcı muhalefet yapmaları noktasında her platformda fikirlerini ifade ettiklerini belirten Gürkan, “Her insanın eksiklikleri olabilir, o eksikliklerde muhalefetin veya farklı fikir ve görüşteki insanların doğru fikirleri söyleyerek bizim yol haritamızın doğru bir mecra üzerinde yürümesini sağlaması, temel esas teşkil etmesi gerekir. İktidarı ve muhalefeti ile birlikte ortak sevdamız olan Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz. Görev yaptığımız yerlerde hep bir şiar, felsefe ve vizyon üzerinde çalıştık. Burada da aynı vizyon üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bizim ortak paydamız Malatya'dır. Malatyalı hemşerilerimiz görevi Şehr'ül Emin'e emanet etmiştir. Biz bu emaneti ehil olarak adil ve adaletli bir şekilde hizmet anlayışını onlara götürebilme noktasında gayretlerimizi göstereceğiz. Sadece günümüzde yaşayan insanlara değil, geçmişte bu şehirde yaşayanlara ve gelecekte bu şehirde yaşayacak olanlara da Belediye Başkanı olacağımızı ifade ediyoruz. Sadece bugünü değil dünü, yarını da düşünen bir hizmet anlayışı içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz” ifadelerine yer verdi.

Gürkan, “İnanıyorum ki CHP'li Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri ve il yönetimi ile ortak paydamız olan Malatya'ya hizmet noktasında bir arada olacağız. Malatya'nın menfaatine olan her fikre, her düşünceye ve görüşe her zaman açık alacağız ve değer vereceğiz. Tekrar ziyaretlerinden dolayı değerli heyete teşekkür ediyorum” diye konuştu.