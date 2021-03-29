Başkan Gürkan, eğitime destek platformu toplantısına katıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Eğitime Destek Platformu'nun Mart ayı İl Koordinasyon Toplantısına katıldı. Başkan Gürkan, Belediye olarak genel anlamda planlamaları ve programları yaparken STK'larla istişare ederek yaptıklarını söyledi.

Eğitime Destek Platformunun Mart ayı İl Koordinasyon Toplantısını çevrimiçi gerçekleştirildi. Başkan Gürkan'ın katıldığı toplantıya, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ile birlikte Eğitime Destek Platformunda yer alan STK'lar ve kuruluşlar katıldı.

“Toplumda STK'ların rolü ve önemi büyüktür”

Malatya'da eğitimle ilgili yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Başkan Gürkan, “ Biz STK'ları belediyeler olarak katılımcı belediyecilik ilkesi içerisinde kendi yol haritamızın belirlenmesinde yön pusulamızın oluşmasında çok önemli unsurlar olarak görüyoruz. STK'ların hem toplumdaki demokratik bilincin oluşturulması noktasında hem var olan yönetimin onlara sunulacak katkıyı daha doğru bir düzlem içerisinde daha doğru bir yolda gitmesi noktasında önemli katkıların olduğuna inanıyorum. Bizlerde belediye olarak genel anlamda planlarımızı ve programlarımızı yaparken STK'larımızla istişare ederek onlarla birlikte yol haritamızı belirlediğimizi belirtmek istiyorum. Eğitim Platformu ve Türk Eğitim sistemi Milli Eğitim olarak da STK'lar olarak da dikkat etmemiz gerekir. Çocuklarımız özellikle annesini ve babasını evinde ilk öğretmeni olarak rol model seçtiği gibi, okula ve STK'lara gittiğinde kendisine o dersi veren, o dersi sunan öğretmeni kendisine rol model olarak seçer. Rol model seçildiğini bilmek durumunda olan öğretmenin çok sorumlu hareket etmesi gerekir. Aksi takdirde öğretmenin her davranışı ilgili eğitim alan çocuk tarafından kopya edileceğinden yanlış kopya verildiği zaman o çocuğun düzeltilmesi ileriki aşamalarda çok zor olacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda da STK'larımızın bu süreçteki yaptıkları önemlidir. Seçmeli derslerle ilgili çocuklarımızın doğru yola iletilmesi, yönlendirilmesi ayrıca ilgilileri yönünde de mesleki anlamda da yönlendirilmesi çok daha verimli olacaktır” açıklamasında bulundu.