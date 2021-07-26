Başkan Gürkan, Elmalı Mahallesi'ni ziyaret etti

Ziyarete Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, İşadamı Vahap Küçük ile ilgili şube müdürleri katıldı.

Vatandaşların Kurban Bayramlarını kutlayan Başkan Gürkan, İş adamı Vahap Küçük'ün daveti üzerine Elmalı Mahallesini ziyaret ettiklerini belirterek, “Mahallenizle alakalı sorunlarınız varsa onları dinlemeye geldik. Büyükşehir Belediyesi olarak birlik, beraberlik içerisinde hizmetlerimizi yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 3 bin km sathi kaplama ve sıcak asfalt yaptık. Bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Benim sizden ricam birliğinizi, beraberliğinizi ve düzeninizi bozmayın. Küçük sorunlara takılıp birbirinize husumet beslemeyin. Mahallenizde Türkiye'ye örnek olacak güzel insanlar çıkmış. Vahap Küçük Türkiye'ye örnek olmuş, hayır işlerinde de her yerde yarışan bir insan. Ben bu mahalleye böyle değerler yetiştirdiği için, böyle güzel bir insan çıkardığı için minnet duyarım. Mahallenizle ilgili altyapı ve üstyapı çalışmalarını en kısa sürede arkadaşlarımız projelendirerek çalışmalara başlayacaklardır. İnşallah en kısa sürede de çalışmalarımızı tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan daha sonra Mahalle sakinleriyle bayramlaşarak sohbet etti.