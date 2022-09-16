Başkan Gürkan, Erecek Mahallesinde incelemelerde bulundu

Yazıhan İlçesi Erecek Mahallesindeki inceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile muhtarlar eşlik etti.

Erecek yolunda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, asfalt serimi yapan personelleri de ziyaret ederek zorlu şartlara rağmen özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Başkan Gürkan, “Ekiplerimiz yaklaşık 1400 rakımlı alanda asfalt çalışması yapılıyor. Yazıhan ilçemizde Sürür, Tecirli, Dedekargın, Mısırdere, Hamidiye, Tomolar ve Erecek yollarında çalışmalar yapılmakta. Bu bölgelerde standartların üzerinde asfalt çalışması yapılmaktadır. Ekiplerimiz dağların başında kahramanlık destanı yazıyor. Ekiplerimiz tarihe geçecek hizmetler yapıyor. Bu çalışmaları yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Ekiplerimiz sahada hizmet destanları yazıyorlar. Bu hizmet destanlarını yazan hizmet kahramanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hizmet ve yatırımlarımızı gerçekleştirirken bizlere imkan sağlayan başta Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlar Kurulumuza Malatya halkı adına sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” dedi.

Erecek mahalle ziyareti

Başkan Gürkan ve beraberindeki heyet Erecek Mahallesi yol incelemesinin ardından Erecek Mahallesinde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldiler.

Hizmetlerden dolayı teşekkür eden Erecek Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Yiğit, “2019 yılından bu yana yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Erecek yolumuza büyük emekler harcandı. İhtiyacımız olan hizmetler İlçe Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmakta. Yapılan hizmetlerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanının yaptıklarını anlatmakla bitiremeyeceklerini belirten Epreme Mahallesi Muhtarı Ahmet Aksüt de, “Mahallemizde ölümlü kazaların olduğu virajlı

bir yolumuz vardı. Bu yolumuz yapıldı çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin yaptıklarını anlatmakla bitiremeyiz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 81 ildeki bütün belediye başkanları google takip ediyor Selahattin Başkan kim. Selahattin Gürkan işte burada herkes görsün. Başkanımızdan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Çivril Mahallesi Muhtarı Erdal Dönmez ise “İlçemizi ziyaret ettikleri için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Başkanıma mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşan AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın İlçemize yapılan hizmetleri yerinde görmesi bizleri memnun etti. Yazıhan ilçemizde bulunan grup yollarımızın birinci ve ikinci kat asfaltları yapıldı. Yapılan bu hizmetlerden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Standartların üzerinde hizmetler yapılıyor”

Standartların üzerinde hizmetler yapıldığını belirten Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “1994 yılında liderimiz, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerde başlatmış olduğu hizmet ruhuyla Büyükşehir Belediyemiz ile beraber hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. İlçemizde yapılan grup yollarımızı Sayın Başkanımızla birlikte gezdik. Bu yollarımız standartların üzerinde yapıldı. Yolumuz hem coğrafik şartlardan dolayı, sarp ve engebeli olduğundan zamanında standartların altında yapılan bir yoldu. Ciddi anlamda yol genişletme çalışmalarının ardından asfalt çalışmaları yapılıyor. Yazıhan ilçemizde gerek Erecek gerekse İriağaç Mahallelerimizde Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün mahallelerimizde ve mezralarımızda içme suyu ve kanalizasyonda yaptığı çok anlamlı çalışmalar var. Elbette ihtiyaçlar bitmez.

Bu hizmetleri yaparken başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bakanlarımıza, Milletvekillerimize her zaman bizimle birlikte olana Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. İlçemizi ziyaretlerinden dolayı bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza ve beraberindeki heyete bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hizmetlerimiz daim olsun hep beraber yüzümüz gülsün"

Yazıhanlıların sevincini paylaşmak üzere geldiklerini belirten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Bugün burada Yazıhan'lıların sevincini paylaşıyorum. Büyükşehir Belediyemizin bütün Malatya'da olduğu gibi Yazıhan İlçemizde de güzel çalışmalarını hep birlikte görüyoruz. Erecek Mahallemizde zor şartlar aşılmış oldu. Bugün onun sevincini, mutluluğunu beraberce paylaşmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi Malatya'da yüzlerce şantiyede çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Güzel ve gayretli çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Mahallelerimiz standartları yüksek hizmetlere kavuşuyorlar. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın gayretleriyle Cumhurbaşkanımızın hem Selahattin Başkanımızın hem de Malatya'ya destekleriyle Bakanlarımıza vermiş olduğu talimatlarla Büyükşehir Belediye Başkanımızın eli güçleniyor ve bu gücü Malatya'ya hizmet olarak yansıtıyor. Hizmetlerimiz daim olsun hep beraber yüzümüz gülsün. İhtiyaçlar hiçbir zaman bitmez. Standartlar yükseldikçe, yaşam kalitemiz yükseldikçe beklentilerimiz de yükselecektir. Daha güzel günlerde daha mutlu bir şekilde hep birlikte yaşayacağız” dedi.

“Hizmetlerimize devam edeceğiz”

Yazıhan ilçesinde yapılan hizmet ve yatırımları gezdiklerini belirten Başkan Gürkan, “Malatya'nın 718 mahallesinde çalışmalarımız var. Yüzlerce şantiyemiz ile hizmet üretmeye çalışıyoruz. Yol, altyapı, üstyapı, çevre düzenlemeleri, kültürel ve sosyal hizmetler olsun Malatya tarihinde görülmemiş hizmetler yapılmakta. Türkiye tarihinde hiçbir İl'e nasip olmamış hizmet anlayışı içerisinde hizmet yürütülmekte. Binlerce km asfalt yapılıyor, binlerce km altyapı çalışması gerçekleştiriliyor, arıtma tesisleri yapılıyor. Kütüphaneler, ekmek ve yemek fabrikaları, kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Malatya'nın en önemli sorunlarından biri olan trafik ve ulaşımı açmış olduğumuz yollarla sorun olmaktan çıkardık. Çalışmalarımızda her zaman ifade ettiğimiz gibi hizmetlerimizde güneş gibi olacağız. Güneşin ışığından gözünü kapatmayan, perdesini kapatmayan herkes faydalanıyorsa hizmet anlayışımızda adil ve adaletli olacak demiştik. Yönetim anlayışımızda işgalci değil fetihçi yönetici anlayışı ile çalışmaktayız. Bulunduğumuz yeri ihya edeceğiz, terakki ettireceğiz güzel hizmetler sunacağız. Bu hizmetlerde bizlere desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Malatya bizim için özeldir, Malatya'nın isteği bizi isteğimizdir dedi. Hiçbir bakanlıkta taleplerimiz geri çevrilmemiştir. Bu Malatya'nın gücüdür, sizlerin gücüdür. Hizmetlerin devam etmesi için birlik, beraberlik içerisinde tek yumruk olarak hareket edeceğiz. Yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Durmak yok yola devam diyoruz. El birliğiyle Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlamak için hizmetlerimize devam edeceğiz.

Hizmet noktasında İlçe Belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ayrıca ekiplerimiz burada hizmet destanları yazıyor. 1600-1700 rakımlı bölgelerde asfalt çalışması yapıyorlar. Bu çalışmaları yapan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.