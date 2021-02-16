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Başkan Gürkan esnafları ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Dabakhane Mahallesi Şemsiye Sokakta bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.


Haftalık çalışma programı çerçevesinde düzenli olarak Malatya'nın farklı cadde ve sokaklarında esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, istişarelerde bulunan ve onların sorun ve taleplerini dinleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şemsiye Sokak'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Gerçekleştirmiş olduğumuz bu ziyaretlerle vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinleme imkânı buluyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerileri bizler için önemli. Katılımcı belediyecilik ilkesi çerçevesinde şehri yönetirken, şehrin değerleri ile şehri yönetmeyi kendimize rehber edinmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında olmanın gayreti içerisinde olduk. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sıkıntı yaşayan esnafımıza yönelik olarak belediye alacaklarının ötelenmesinin yanında çeşitli destek paketleriyle de yanlarında olmaya çalıştık. Esnafımızla birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile birlikte esnaf ziyaretini gerçekleştiren Başkan Gürkan, esnafa bereketli kazançlar diledi.

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