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Başkan Gürkan, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattın Gürkan, Malatya Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret ederek, otobüslerde aktarmalarda öğrencilerden ücret alınmayacağı müjdesini verdi.


MGC Başkanı Vahap Güner ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Gürkan gazetecilerle sohbet etti. MGC Başkanı Güner, Mehmet Buyruk Caddesindeki, Gazeteciler Cemiyetine tahsisli alana yapılacak Basın Merkezi için proje hazırlayan Başkan Gürkan' a teşekkür ederek "Başkanımız bir hayali gerçekleştirmek için gayret sarf ediyor" dedi.


Vefat eden başkan Haydar Karaduman'dan dolayı Gazeteciler Cemiyeti'ne başsağlığı dileyerek yeni göreve seçilen Güner ve yönetimine başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Basınımızın ve cemiyetimizin yanındayız. Yıllardır bekleyen arsa üzerine bir proje hazırlıyoruz. Arsa üzerindeki çalışmalar bittiğinde kazmayı vuracağız" ifadelerini kullandı.


MGC Başkanı Vahap Güner ise, yaklaşık 200 bin öğrenciyi ilgilendiren otobüs taşıma ücretlerinde indirim yapılmasını istemesi üzerine de Gürkan, " Talimatı dün verdim. Otobüslerde aktarmalarda öğrencilerden ücret alınmayacak. Ama toplu öğrenci indirimi içinde bir çalışma yaptıracağım" diye konuştu.

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