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Başkan Gürkan Hekimhan'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yapılan hizmet ve yatırımları yerinde incelemek üzere gittiği Hekimhan’da esnafları da ziyaret ederek sohbet etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yapılan hizmet ve yatırımları yerinde incelemek üzere gittiği Hekimhan'da esnafları da ziyaret ederek sohbet etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Hekimhan'da vatandaşlarla bir araya gelerek esnafların istek ve taleplerini dinledi.


Gürkan'a ilçelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür eden ilçe sakinleri, Hekimhan'ın merkezi mahallelerinde ve mahalle grup yollarında yapılan asfaltlama çalışmalarını büyük bir beğeniyle karşıladıklarını ifade ederek ayrıca bazı istek ve taleplerde de bulundular.


Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın her noktasına eşit bir şekilde hizmet götürmek için ekiplerimiz sahada çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri ayağına götürmektir. Bizler yapmış olduğumuz hizmetlerde vatandaş memnuniyetine büyük önem vermekteyiz” dedi.

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