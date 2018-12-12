Başkan Gürkan, İHH Malatya şubesini ziyaret etti

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. Burada konuşan Başkan Gürkan, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın üstlendiği göreve dikkat çekerek, “Biz İnsani Yardım Vakfı'nı her zaman yanımızda gördük, hep toplumun yanında gördük. Ne zaman toplumun bir kesiti sıkıntıya düşse, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında İnsani Yardım Vakfı'nı onların yanında basın aracılığı veya buradaki toplumu yönlendirip, ihtiyaç duyulan yere yardım gönderilmesi noktasında büyük gayret ve çabalarını gördük. İHH Malatya'da önemli bir sivil toplum örgütüdür, önemli bir yardım derneğidir. Malatya'da bu görevi en iyi şekilde yerine getirdiklerine bizzat şahit olan biriyim. Kamyonlarla, TIR'larla malzemelerin bizzat İnsani Yardım Vakfı tarafından organize edilerek yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç olan bölgelere gönderildiğini gördüm. Toplumda kazanmış oldukları bu güven duygusunun devamını temenni ediyorum. O güzellik, o sadakat, o tafrasızlık, o objektiflik ve şeffaflık ile güveni devam ettirme açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Bizde İnsani Yardım Vakfı'nın bu çalışmalarını yakinen görüp takip etmekle beraber yardımcı olmaya da gayret gösteriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu vakfımız ile yakın çalışma teması içinde olacağız. Kendilerinin görüş ve düşünceleri bizim için önemli. Gerek yol haritamızın oluşmasında, gerek yön pusulamızın oluşmasında İnsani Yardım Vakfı'nın görüş ve önerilerine hep itibar ettik, itibar etmeye devam edeceğiz. Bizim yerel yöneticilik anlayışı içerisinde, temel felsefemiz birlik ve beraberlik içerisinde şehrin değerleriyle şehri yönetilmesi olgusuna dayanmaktadır. Bu anlamda da partimizin katılımcı belediyecilik ilkesinin temel esası da budur. Bizlerde özellikle şehrimizde bulunan kanaat önderleri olsun, yerel önderler olsun, sendikalar olsun, meslek kuruluşları olsun, kamu kuruluşları olsun, sivil toplum örgütleri ile derneklerimizle yakın temas ve görüş içerisinde bulunarak şehrimizi daha iyi bir mertebeye nasıl ulaştırabiliriz, aynı zamanda şehrimizdeki sosyal entegrasyon ve sosyal barışı nasıl süreklilik haline getirebiliriz, bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin ise, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Başkan Gürkan'a başarı temennisinde bulunarak, “Sivil toplum kuruluşları ebetteki kimi zaman sosyal olaylarda belediyelerle, kamu kurumlarıyla çalışacaktır, ama kamu kurumları ve belediyeleri yönlendiren, ele geçirmeye çalışan bir nokta da olmayacaktır. Bu bilerek hareket ediyoruz. Selahattin başkanımızın şu rahatlığını da görüyoruz. Bugün bir okulda insan hakları ile ilgili yapmış olduğumuz sunumda yöneticilerin tevazusundan, eleştiriye açık oluşundan bahsetmiştik. Selahattin başkan o rahatlığı bize veriyor. Yanlış yaptığımızda bunu bize rahtça söyleyebilirsiniz. Doğrusunda hep yanındayız. Şuana kadar doğruları çok şükür sürekli kıldı. Rabbim bundan sonrada bu noktada ayağını sabit kılsın. Memleketimizin ve bütün dünyanın sıkıntılarının farkında başkanımız. Dezavantajlı kesime daha fazla hizmet götüreceğinden, emaneti sahibine vereceğinden, adaleti elinden bırakmayacağından, güler yüzünden vazgeçmeyeceğinden, tevazusundan vazgeçmeyeceğinden eminiz. Biz bu noktada başkanımızın duacısıyız, her konuda yardımcı olacağız. Rabbim çıkmış olduğu yolda yardımcısı olsun, memlekete hayırlı işler nasip etsin inşallah” diye konuştu.