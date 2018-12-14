Başkan Gürkan, İrfan Akademisinin konuğu oldu

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen İrfan Akademisi'nin konuğu oldu.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen İrfan Akademisi'nin konuğu oldu. Birlik Vakfı Malatya Şubesi'nde yapılan programa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Elazığ Belediye Başkan Yardımcıları Masar Ayas, Abdulhakim Aydın, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Birlik Vakfı hakkında bilgiler vererek, “Bugün burada önemli bir misafirimiz ağırlıyoruz. 3 dönemdir Battalgazi Belediye Başkanlığını yapan ve bu dönemde Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Selahattin Gürkan'ı konuk ediyoruz. Vakfımız sahip olduğu medeniyetin merkezinde yer alan, erdemli insanların biraraya geldiği bir sivil toplum kuruluşudur. Amacımız bir insan yetiştirmektir. Ve bir insanın yanına da birilerini ilave etmektir. Sahip olduğumuz medeniyetin inşası, ihyası ve idraki içerisinde olan sizlerle birlikte yeniden küllerinden doğan medeniyetimizi ihya etmektir. Bugünkü konumuz çok önemli. Hakikaten Malatya hem bir medeniyetin başlangıcı ve başkanımız bu konuda çok duyarlı ve bu medeniyetin devamını yapan bir şehrin insanlarıyız. Vakfımız geçen sene 250 öğrenciye burs vermişti. Bu senede şu ada 200'e yaklaştık. Artırmayı hedefliyoruz” dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ise vakıf geleneği ve kültürel mirasın önemine dikkat çekerek, “Biz Malatya'yı sadece kayısı ile tanıtırsak burada yanılırız. Malatya medeniyetin başladığı yerdir. Malatya'nın tarihine baktığımız zaman Karakaya Barajı'nın altında kalan Cafer höyük ile başlıyor. Arslantepe, Eskimalatya ve Malatya ile devam eden yaklaşık 9 bin yıllık bir tarihin üzerinde yaşıyoruz. Önemli bir medeniyetin üzerinde oturduğumuzun hepimizin farkına varması lazım. İnsanlık tarihi için böyle bir medeniyetin üzerindeyiz. Biz sadece kayısı ile kendimizi tanıtırsak doğru olmaz. Medeniyetin başladığı yer olarak tarif edeceğiz Malatya'yı. Sivil toplum örgütleri de, akademisyen arkadaşlarımızda, üniversitelerimizde bu konsepte, bu vizyon üzerinde çalışmamız gerekli. 654 yılında Malatya Müslüman olmuştur, 680'li yıllarda Horasan erenleri gelmiş, Hüseyin Gaziler, Hasan Gaziler, Abdulvahap Gaziler, Hasan Basriler, Emir Ömerler ile burada bir medeniyetin, coğrafya parçasının İslam ruhu ile şekillendirip, şahadet şerbetini içip, Anadolu'nun İslam yurdu olması noktasında temelleri atılmıştır. Battalgazi'nin amcası olan Hasan Gazi Sivas'ı fethederken meftun olmuştur. Battalgazi'nin Babası Hüseyin Gazi'de Ankara'yı fethederken orada meftun olmuştur. Battalgazi'nin kendiside Eskişehir'de şehit olmuştur. Biz, Malatya'daki tarihi ve kültürel varlıklarımızın tespit edilmesi, tescil edilmesi ve bunların envanter olarak ifade edilmesine çalıştık” diyerek, Battalgazi ilçesinde vakıf eserlerinin ayağa kaldırıldığını söyledi.

Vakıf malları konusunda hassas olunması gerektiğini belirten Başkan Gürkan, “Vakıf kültürünü günümüz insanına yansıtılması, aksatılması noktasında da günümüz versiyonuna uygun konsept içerisinde vakıfların dizayn edilmesi gerektiğimi düşünüyorum. Vakıflar ile ilgili hassas olmamız lazım. Vakıf malını yiyen iflah olmaz derler. Vakıflar ile ilgili beddua ve dua da vardır. Etrafınıza bakarsanız Vakıf malını kendi özel mülkiyeti haline getirmek isteyen insanların akıbetleri sadece öbür dünyada değil, günümüzde de berbat olmuştur. Ben bu kadar yöneticilik hayatımda devlet malına el uzatanın iflah olduğunu görmedim” diye konuştu.