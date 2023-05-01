Başkan Gürkan, “İşçimiz güçlü olursa belediyemiz güçlü olur”

Burada konuşan Başkan Selahattin Gürkan, “İşçimiz güçlü olursa belediyemiz güçlü olur” dedi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi sonrasında Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, yönetim kurulu ve temsilcileri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Toplu İş sözleşmelerinin deprem dolayısıyla 3 ay ertelenmesine rağmen, Başkan Gürkan'ın toplu iş sözleşmesinin bir an önce yapılmasını istediğini ve sosyal haklarıyla beraber yüzde 80'in üzerinde bir zam yapıldığını kaydeden Başkan Bünyamin Geleri, “MOTAŞ Genel Müdürlüğümüz, Ulaşım Dairesi Başkanlığımız, Mali İşler Dairesi Başkanlığımız koordinatörlüğünde yönetim kurulumuz ile beraber arkadaşlarımızın sözleşmelerini güzel bir şekilde yaptık. 500 arkadaşımızı diğer birimlerimizden ayırt etmeden sosyal hakları ile beraber bir zam yapmış oldu. Allah Sayın Başkanımızdan ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızdan razı olsun. Malatya'mız depremlerden ağır yara aldı ama biz hep beraber güçlüyüz ve Sayın Başkanımız bunu bizlere bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

“Biz personellerimizle beraber güçlü bir belediyeyiz”

Toplu iş sözleşmesinin MOTAŞ'ta çalışan personele hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Başkan Gürkan ise “Bizler işverenler olarak arkadaşlarımızla iş görenler olarak bir bütünüz” dedi. Bütüncül olarak hareket ettikleri zaman kurumun ayağa kalkacağını ifade eden Gürkan, “Biz işverenler eşit işe eşit ücret politikasını benimsemediğimiz takdirde, iş yerinde çalışma barışını ve sosyal barışı bozarız. Çalışma barışının, çalışma şartlarının ve ücretlerin daha iyileştirilmesi noktasındaki çalışmalarımız da geldiğimiz günden itibaren devam ediyor.

Zaman zaman bazı kesimler belediyenin maaşları azmış gibi bir algı oluşturuyorlar. Belediyemiz HAK-İŞ Sendikasına bağlıdır. HAK-İŞ Genel Başkanımız Malatya'da bizleri ziyaret ettiğinde ‘Türkiye'nin en iyi sözleşmesi Malatya'da yapıldı' dedi. Ücret, sosyal haklar, sosyal şartlar bakımından iyi olduğunu söyledi. Dolayısıyla işçimiz güçlü olursa belediyemiz güçlü olur. Kurumumuz güçlü olur. Bu şuurla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 6 Şubat'ta vuku bulan depremlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi personeli ile birlikte ayakta kaldı. O nedenle biz güçlü bir belediyeyiz. Depremde var gücüyle çalışan personelimi takdir ettiğimi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

MOTAŞ'ın Malatya'da ücretsiz bir şekilde yolcu taşımaya devam ettiğinin de altını çizen Gürkan, “Diğer taraftan da MASKİ ücretsiz su dağıtımı yapıyor. Bütün bu sıkıntılı sürece rağmen, şu anda hiçbir gelirin olmamasına rağmen belediyemiz Türkiye'nin en güçlü belediyesidir. Personelimize ve memurlarımıza da AFAD yardımı verip, çalışma barışı, eşit ücret açısından önemli çalışmamız olmuştur. Toplu sözleşmemizin MOTAŞ'ta çalışan personelimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.