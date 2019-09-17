Başkan Gürkan, İtfaiye personelleri ile bir araya geldi

Ziyarette, İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, Malatya'da İtfaiye Daire Başkanlığı olarak yapmış oldukları çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a detaylı bir şekilde bilgi verdi. Şu an 12 itfaiye araçlarında kamera sisteminin olduğunu belirten Acar, "Kamera sistemi biterse bütün araçlarda biz ilçelerde o kamera sistemi üzerinden haberleşmeyi sağlamış olacağız. Yangın yerine giderken, yangın yerini görmüş oluyoruz. 6 tane 110 ihbar hattımız var. Malatya sınırları içerisinde bizi arayan, ihbarda bulunan herkes bize ulaşabiliyor. İhbarlara gidiş süremizi ilçelerde 15 dakikadan 13 dakikaya indirdik. Merkezde ise 6 dakikada gidiyoruz. İhbar aldıktan sonra 30 - 35 saniyede personellerimiz buradan çıkış yapıyorlar" dedi.

"Bahane üretmek yerine, çözüm odaklı merkez olmak gerekir"

İtfaiye çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra personelle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "İtfaiye binasını gezdim. Arkadaşların tertip ve düzenini, bina yapısı ve fiziki durum hoşuma gitti. Hepinizin eline canına sağlık. Herkese teşekkür ederim. Aslan yattığı yerden belli olur. Bahane üretmek yerine, çözüm odaklı merkez olmak gerekir.” ifadelerine yer verdi. Malatya'ya hizmet etmek adına burada olduklarını söyleyen Gürkan, “Yaptığımız her işin bir gerekçesi, bir amacı, bir kapsamı olmalıdır. Neden, niçin, neye göre yaptığımızın bilinci içerisinde olmalıyız. Malatya'da özellikle sizlerin yapmış olduğu, kutsal, özverili, fedakarlık isteyen yangın yerine ne kadar çabuk giderseniz, o kadar mal ve can kurtarırsınız. Bu bilinçle hareket etmek durumundayız. Bunu yaparken içtenlik duygusu içerisinde hareket etmemiz gerekir” şeklinde konuştu.

Meslek içi eğitimlerinde devamlılığın önemine değinen Gürkan, "Her zaman göreve gitmeden önce hazırlıklı olunmalı, olay yerine gidildiğinde en iyi şekilde ulaşıp onun çözümü noktasında gayret göstermek gerekir. Bütün Daire Başkanlarımız ile belirli periyotlar ile toplantılar düzenliyoruz. Bizler hizmet içi eğitim faaliyetleri noktasında gerekli önlemleri alıyoruz. Pazartesi gününden itibaren bu eğitimler başlıyor. Bizde hiyerarşik yapı, ehliyet - liyakat esası üzerine devam edecek, en son da sadakat gelecektir" ifadelerini kullandı.

"Emaneti ehline tevdi edin"

Yetenekli adamların değerlendirilmesi konusuna da dikkat çeken Gürkan, “Siz yetenekli adamları kenara itip, ahbap, çavuş ekseni etrafında değerlendirdiğiniz zaman olmaz. Ben 40 yıllık idareciyim. Bana sorsalar; haksız yere adama yetki, imkan, makam verdiğiniz zaman o adam gün gelir size düşman olur. Bu tecrübe ile sarihtir” ifadelerine yer verdi.

"Malatya'da şikayet almadığım teşkilatlardan bir tanesi"

İtfaiye teşkilatı ile ilgili şimdiye kadar şikayet almadığını da belirten Gürkan, "Sizlerden ricam bu başarınızı devam ettirmenizdir. Görevlerinizi, rolünüzü en iyi şekilde yapmalısınız. Yapmaya devam etmelisiniz. Görevini, rolünü iyi yapan ön plana çıkar. Eski Türk filmlerinde de vardır, mesela Çöpçüler Kralı filminde Şener Şen Zabıta, Kemal Sunal ise çöpçü rolünde oynuyorlar. Ama her ikisi de rollerinin hakkını en iyi şekilde verdikleri için ön plana onlara çıkıyorlar. Makamlardan güç alarak bir yerlere varılması ise mümkün değildir. İtfaiye teşkilatımızı çalışmalarından dolayı tekrar tebrik ediyor, kazasız belasız günler diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından itfaiye personelinin okuduğu İtfaiyecilik Duası ve fotoğraf çekimi ile ziyaret son buldu.