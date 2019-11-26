Başkan Gürkan, kaldırım çalışmalarını inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde daire başkanları ile birlikte Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan yıpranmış kaldırımların yenilendiğini belirten Başkan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarımız sırasında vatandaşlarımızdan gelen taleplerde ekiplerimiz tarafından değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda ilgili daire tarafından Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan yıpranmış ve bozulmuş olan kaldırımları yenileme çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini söyleyen Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bu yenileme çalışması sırasında engelli vatandaşlarımızda unutulmamıştır. Engelli kardeşlerimizin rahatlıkla kullanabilecekleri, herhangi bir mağduriyet yaşamayacakları şekilde çalışmalarımız sürdürülmektedir. Çalışmalarda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.