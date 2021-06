Başkan Gürkan, Kale ilçesindeki çalışmaları inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan çalışmaları Kale Belediye Başkanı Murat Koca ve muhtarlarla birlikte inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Karaağaç ve Gülenköy Mahallelerine yaptığı ziyaretler sırasında kurban kesilerek karşılandı. Karaağaç ve Gülenköy mahallelerinde yapılan asfalt çalışmalarıyla alakalı bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Bölgemizde yol genişletme çalışmalarını tamamlamıştık. Mahallelerimizde elek altı malzememizi hazırladık ve serme sıkıştırma işlemlerini yapıyoruz. Döküm ve astar çalışmalarını yaparak mahallelilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Karaağaç Mahalle Muhtarı Erol Bozyiğit, “Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar özellikle dağ köyleri kısmında olan mahallelerimiz ilk defa altyapı ve üst yapı ile tanıştı. Geçen iki yıllık süre içerisinde çok hizmet aldık. Az da olsa eksiklerimiz olsa da eksiklerimizin ileriye dönük olarak hep birlikte tamamlanacağına inanıyorum. Başkanımıza mahallelilerim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Gülenköy Mahalle Muhtarı Kazim Çiçek de yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür etti.

Kale Belediye Başkanı Murat Koca da Karaağaç ve Gülenköy mahallelerine geçen yıldan itibaren çalışmaların yapıldığını ve bundan dolayı Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür ettiklerini söyledi.

Kale ilçesi Aluçlu bölgesinde bulunan 8 mahallede çalışmaların devam ettiğini belirten başkan Gürkan, “8 mahallemizin hepsinde de Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Medeniyeti insanlarımıza götürme gibi bir sorumluluğumuz var. Sadece Kale ilçemizde değil Malatya'nın 718 mahallesinin her tarafında Büyükşehir Belediyesi olarak çalışıyoruz. 13 ilçemizin her tarafında çalışıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz ve daire başkanlıklarımızın her biri yoğun bir şekilde şehrimizin her yerinde tarihinde görülmeyen çalışmalar yapıyor. Özellikle çalışmalarımızın bereketini Allah'tan niyaz ediyorum. Hizmetlerimizin hemşerilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.