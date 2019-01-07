Başkan Gürkan, Kireçocağı sakinleri ile bir araya geldi

Burada konuşan Başkan Gürkan, “Cumhurbaşkanımızın ve tüm hemşerilerimizin güvenine layık olmaya gayret edeceğiz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Orduzu Mahallesi Kireçocağı Küme Evleri'nde Aziz Öztürk'ün ev sahipliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kireçocağı Küme Evleri sakinlerinden Aziz Öztürk, Başkan Gürkan'ın her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Gürkan ise, vatandaşların kendisine gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür ederek, “Malatya'da bu ışık Malatya'yı aydınlattığı gibi Türkiye'ye de örnek olacak bir siyaset terminolojisi oluşturacak diye düşünüyorum. Buda Malatya'da her kesimde, her düşünceden insanın partimize olan muhabbeti, şahsımıza olan sevgisi ve muhabbeti hakikaten takdire şayandır. Bizi zaten buraya getiren halkın sevgisi ve muhabbetidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bize güvendi ve görevi tevdi etti. Bizde bu görevi aldık ve inşallah Cumhurbaşkanımızın ve tüm hemşerilerimizin güvenine layık olmaya gayret edeceğiz. İnşallah bizim üzerimize düşen görev şu olacak; hiç kimse başkan şu görevi bize versin değil, biz hepimiz bir başkanız, biz neler yapabiliriz onun gereğini yapmamız lazım. Sandıkları çok iyi takip edeceğiz. Sandıklar da iptal oyu mümkün olduğu kadar kullandırmayacağız. Herkesi hoş karşılayacağız. Tüm Malatya'nın genelinde herkes diyor ki bizim oyumuz size. Bu teveccühe layık olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Her türlü istismardan uzak durulması gerektiğini belirten Başkan Gürkan, “Neticede siyaset hep istismar edilir. Bu ideolojik fanatizm olsun, tutuculuk olsun bunlardan hepimizin uzak olması lazım. Malatya ortak paydamız, Malatya'yı daha ileriye nasıl taşırız, Malatya'daki insanların kardeşlik ve muhabbet duygularını nasıl daha yukarıya çıkarırız ve Malatya'da sevgi iklimini nasıl oluştururuz, bu sevgi iklimi ile birlikte Malatya'yı hem çağdaş, hem de modern bir anlamda Türkiye'de sayılır bir şehir haline nasıl getiririz, onun çabası içerisinde olacağız” diye konuştu.