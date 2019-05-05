Başkan Gürkan Kitap Fuarını gezdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu yıl 8'incisi organize edilen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarını gezdi.

Yayın evi standlarını gezip, konuk yazarlarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekip, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Fuar ile ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına 375 yayınevi, 250'de yazarın katıldığını söyledi. Malatyalıların kitap fuarına gösterdiği ilgiden yayınevlerinin memnun olmasının kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Başkan Gürkan, “İnsan hayatında en iyi dost kitaptır. Teknolojinin insan hayatında oluşturduğu boğuculuğun önüne geçmek için en iyi dost kitaptır. Gelişmiş ülkelerde okuma oranı çok yüksek seviyelerde. Biz bu alışkanlığı ülkemizde de üst seviyelere çıkarabilmek için çalışıyoruz. Kitap Fuarımız bu anlamda büyük önem arz ediyor. Özellikle genç neslimizin okuması geleceğimiz için de önemli. Çocuklarımızı, gençlerimizi kitap fuarına ücretsiz taşıyarak, yazar ve kitaplarla buluşturmamızın amacında da bu var. Kitap demek medeniyet demektir. Medeniyetin olduğu her yerde insana hoşgörü vardır, sevgi vardır, barış vardır. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.