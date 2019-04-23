Başkan Gürkan koltuğunu Zeynep Neva'ya devretti

sınıf öğrencisi Zeynep Neva Gitmez, Belediye Başkanlığı görevini sembolik olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan bir süreliğine devraldı.

Devir teslim sırasında kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı Makamını Zeynep Neva Gitmez'e devrettik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı temsili de olsa böyle makamlarda görmek bizleri mutlu etmektedir. Eğitime büyük önem vermeli çocuklarımızı gelişen teknolojiye ayak uyduracak şekilde yetiştirmeliyiz. İnşallah öğrencimiz ileride ülkemize, memleketimize ve şehrimize güzel hizmetler üretir” ifadelerini kullandı.

Tüm çocukların ve öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Zeynep Neva Gitmez, Malatya'daki bütün çocuklar adına konuştuğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Gitmez, “Dünyada hiçbir ülkede çocuklara armağan edilen bir bayram yok. Bizlere bu bayramı hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarız. Ülkemizdeki ve dünyadaki bütün çocukların kardeşçe, mutlu, huzurlu ve sevdikleri ile birlikte güzel günler geçirmelerini diliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Belediye Başkanı olarak yapacağı çalışmalar hakkında da bilgiler veren Gitmez, Malatya'daki çocuklar için oyun alanlarının ve yeşil alanların artırılması gibi çalışmalara önem vereceklerini belirtti.

Zeynep Neva Gitmez, Daha sonra Yol ve Altyapı Daire Başkanlığını arayarak bazı talimatlarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, günün anısına öğrenci Zeynep Neva Gitmez'e, Okul Müdürü Hulusi Arıkan ile öğretmen Fatma Zehra Dursun'a çeşitli hediyeler verdi.