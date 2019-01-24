Başkan Gürkan, MAFSAD yönetimi ile buluştu

Burada konuşan Başkan Gürkan, sanat ve sanatçının önemine dikkat çekerek, “Hakikaten sanatçılar ile oturmak, sanatçılar ile sohbet etmek, sanatçılar ile hemhal olmak insanı rahatlatıyor. Zaten öyle bir derneğin içerisine girdiğiniz zaman o rahatlığı zaten kendiniz hissediyorsunuz. Fotoğraflarla, kupürlerle ve diğer pozitif enerjilerle bizleri rahatlatıyorlar. Malatya her alanda temayüz etmiş bir şehirdir. Gizli kalmış, üstü örtülmüş güçlerin, değerlerin gün yüzüne çıkarılması gerektiğine inanıyorum. MAFSAD'ta bu derneklerimizden bir tanesidir. Sanata ve sanatçıya önem vermenin, onların bir mekan içerisinde toplamanın gayreti ve çabasını gösteriyorlar. Malatya'mızda çok güzel sanatçılarımız çıkmıştır, edebiyatçılar çıkmıştır, müzisyenler çıkmıştır, sinem a sanatçıları çıkmıştır. İnşallah bu derneğimiz vasıtasıyla hem bu fotoğraf sanatının sevdirilmesi, sinema sanatının sevdirilmesi ve bu memlekette şimdiye kadar temayüz etmiş meslek büyüklerinin anılması, onların güncel olarak gelecek nesillerimize ve yaşayan kuşaklarımıza aktarılması, sunulması noktasında da önemli görevler ifa ettikleri kanaatindeyim. Kendilerinin düşünceleri ve görüşleri de bizim için manidardır, anlamlıdır” şeklinde konuştu.

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan ise, “Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde Selahattin Başkanımız ile birçok proje yürüttük. Yapmış olduğumuz birçok projede kendileri bizlere çok destek oldular. Kervansaray Buluşmalarında fotoğraf kısmını biz üstlenmiştik, o konuda destek olmuştuk, birlikte işler yaptık. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne de Selahattin Başkanın aday gösterilmesi ile çok mutluk olduk, onure olduk. Çünkü, diğer başkanlarımız gibi sanatı ve sanatçıyı önemseyen birisi. Kendi ilçesinde yapmış olduğu etkinliklerde sanatı ve sanatçıyı ne kadar önemsediğini çok daha iyi gördük. Büyükşehir ile de zaten projeler yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte Selahattin Başkanımızla çok daha iyi ve güçlü projeler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.