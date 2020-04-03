Başkan Gürkan, Malatya'dan video konferansa katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nden, video konferans yöntemiyle belediye başkanlarına hitap etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan Belediye Başkanları toplantısına, Malatya'dan video konferans yöntemi ile katıldı.

Başkan Gürkan, “Sayın Cumhurbaşkanım, Malatya'dan en içten dileklerimi saygı ile selamlarımı yolluyorum. Malatya'dan ve Malatyalı hemşerilerinizden size saygı ve hürmetlerini iletiyorum” şeklinde konuştu.

Covid - 19 virüsünden bir an an evvel hem insanlığın hem de Türkiye'nin kurtulmasını temenni ettiğini söyleyen Başkan Gürkan, “Covid - 19 virüsü ile ilgili bizler Valiliğimiz, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ile birlikte ortak bir platformda gerek kriz masası boyutuyla, gerek Hıfzıssıhha kurulu boyutuyla şehrimizdeki hijyenik koşullara uyulması, dezenfekte edilmesi noktasındaki toplu alanların, toplu taşıma araçlarının, ticari araçların v.b dezenfekte edilmesi noktasında çalışmalar yürütüyoruz.

Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Devlet Hastanelerimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonu içerisinde gerekli tedbirleri alınıyoruz"dedi.

Özellikle halk otobüsleri ve toplu taşımada mazot üzerindeki ÖTV'nin kaldırılmasını öneren Başkan Gürkan, "Böylece biraz daha rahat ederiz diye düşünüyorum. En azından toplu taşımadaki kaybın ve zararın kısmen de olsa giderilmesine fayda eder düşüncesini ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldık. Devletimizin aldığı tedbirleri görüyoruz ve yakında müşahede ediyoruz. Cenab-ı Allah'tan niyazımız oldur ki bu beladan hem ülkemizin ve milletimizin kurtulmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Belediye Başkanlarımızın almış olduğu tedbirler noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak, bu konuda lokomotif görevi gördüğümüzü burada ifade etmek istiyorum. Sizlere en derin saygılarımı sunuyorum. Tüm Malatyalı hemşehrilerimizin sizlere selamlarını saygılarını sunuyorum” ifadelerini kullandı.