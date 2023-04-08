Başkan Gürkan: “Malatya'yı eski günlerine getireceğiz”

Ankara Valisi Vasip Şahin'i Malatya'da ağırlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya'yı eski günlerine getireceğiz” dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, beraberinde Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ar, Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsa Yalçın ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Malatyalı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ar, ellerinden gelen tüm desteği depremzedeler için sunduklarını belirterek, “Ankara Esnaf Odası olarak Malatya'da esnaflarımız için çarşı kuruyoruz. Buradaki son duruma bakmak istedik. Ben tekrardan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İnşallah yaralı sararak, bu enkazın altından kalkacağız” şeklinde konuştu.

Depremin yaralarının sarılması noktasında gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsa Yalçın'da, “Hayatın tekrar normale dönmesi için hızlı bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Valimiz Vasip Şahin Bey'in önderliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülke olarak yaraları saracağız. Elimizden ne gelirse onu yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Malatya eskisi gibi huzur şehri ve seçkin insanların şehri olma noktasında emin adımlarla ilerleyecektir”

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan ise Vali Vasip Şahin'i hem kaymakamlık hem de Malatya Valisi olduğu dönemlerde kendisini Malatya ile özdeştirdiklerini söyledi.

Yaşanan deprem sonrası Vali Vasip Şahin'in de Malatya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Gürkan, “Hayır kuruluşlarının Malatya'ya yardımı noktasında Malatya'mıza çok yardımcı oldunuz, sizlere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan Ankara Esnaf Odaları 91 bin Dev Öğrenci Okulu'nun bulunduğu alana konteynerlerden bir çarşı yapıyorlar. Biz belediye olarak kendilerine gerekli yeri tahsis ettik. Bu çalışma da esnafımızın bir an evvel ticari hayatına başlama noktasında esnaf oda başkanlarımızın emeği var. Diğer taraftan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımızın, belediyelerimizin, derneklerimizin ve yaptırdığı iş yerleri ve konteynerler hepsi bir araya gelecek, Malatya eskisi gibi huzur şehri ve seçkin insanların şehri olma noktasında emin adımlarla ilerleyecektir. Malatya'da depremin etkisinin kamuoyunda az yansıması da Malatya'daki birlikteliktir. Yoksa yıkımın boyutuna baktığınızda Hatay'dan sonra en fazla yıkım Malatya'dadır. İnşallah el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde Malatya'yı eski günlerine getireceğiz” dedi.

“Malatya'mız daima güzel günleri yaşasın”

Her daim Malatya ve Malatyalı vatandaşların yanında olduklarını belirten Ankara Valisi Vasip Şahin'de Malatya kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğun kaydederek, “Depremin başından beri Malatya'nın yanında olmaya gayret ettik. Sağ olsun esnaf odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırsever vatandaşlarımız tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da büyük bir özveriyle deprem bölgelerine yardıma koştular. Şu anda Ankara, Türkiye genelinde en çok depremzedeyi misafir eden kent konumundadır. Ankara'da depremzede kardeşlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Kısacası Malatya'ya ve Malatyalı kardeşlerime geçmiş olsun demek istiyorum. Allah bir daha böyle bir acıyı göstermesin. Malatya'mız daima güzel günleri yaşasın” diye konuştu.