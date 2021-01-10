Başkan Gürkan Mersedes Kadir Trafik Eğitim Parkını inceledi

Pandemi sürecinde eğitim çalışmalarına ara veren Eğitim Parkındaki inceleme gezisine Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Pandemi öncesinde binlerce öğrenciye trafik kuralları ile ilgili eğitimlerin verildiği Mersedes Kadir Trafik Eğitim Parkındaki çalışmaların bir süredir durdurulduğunu belirten Başkan Gürkan, “Trafik kurallarının bilinmesi çok önemli. Trafik kurallarının ihlal edilmesinden dolayı ülkemizde binlerce kişi ya hayatlarını kaybediyor yada sakat kalıyor. Trafik kurallarının bilinmesi ve yaşantımız boyunca bu kurallara riayet edilmesi çok önemlidir. Bu alan küçük yaştaki çocuklarımız için çok önemli. Çocuklarımız hayatlarını kurtaracak trafik kuralları ile alakalı eğitimlerini burada uygulamalı olarak görmekteler. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ne kadar iyi eğitirsek geleceğimiz garanti altında olur. Trafik kurallarına uymanın hayat kurtardığını çocuklarımıza çok iyi bir şekilde anlatmalıyız. İyi bir eğitim alan bu çocuklarımız trafikte ailelerini de uyararak kurallara riayet etmelerini sağlayacaklarına inanıyorum. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım” dedi.

Başkan Gürkan, daha sonra eğitim parkını gezerek pandemi süresince eğitim çalışmalarına ara verilmesiyle birlikte var olan eksikliklerinde giderilmesi yönünde talimat verdi.