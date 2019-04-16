Başkan Gürkan MİAD yönetimi il bir araya geldi

MİAD tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'yı birlikte yönetme vurgusu yaparak, “Sonu nereye varırsa varsın emin adımlarla bu memleketi mazisinde layık istikbaline hazırlamada en ufak bir tereddüdümüz olmasın” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan MİAD Yönetim Kurulu ile kahvaltıda bir araya geldi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MİAD Başkanı Yunus Akdaş, MİAD üyeleri ve basın mensupları katıldı. Programda konuşan Başkan Gürkan, MİAD'ın çalışmalarından övgüyle bahsederek, “MİAD Malatya'daki gerek sanayi alanındaki yatırımları noktasında, gerek sosyal anlamda, gerek kültürel anlamında, eğitim anlamında çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Gürkan, Malatya'yı Malatyalılarla birlikte yönetme vurgusu yaparak "Biz aldığımız bu ulvi görevi Malatya'nın gününe hizmet etme anlayışı ile hizmet etmeyeceğiz. Malatya, 9 bin yıllık tarihi ile medeniyetlerin başladığı bir şehir. Memlekete hizmet eden adama biz ayağının çorabı oluruz. Bu konuda sonu nereye varırsa varsın emin adımlarla bu memleketi mazisinde layık istikbaline hazırlamada en ufak bir tereddüdümüz olmayacak. Bütün basın mensuplarının da, bütün Malatyalının da yanımızda ve dimdik durmalarını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş ise Gürkan'a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Biz İstanbul'daki Malatyalılar olarak, 40 senedir İstanbul'da yaşasak dahi Malatya bizim rüyamız, Malatya bizimle özdeşleşmiş. Amacımız Malatya'ya hizmet etmek" diye konuştu.