Başkan Gürkan, Milli Türk Talebe Birliği'nde gençlerle buluştu

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Akif Gülle ile Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesi'nde gençlerle buluştu.

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti 23. Dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle ile AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi ziyaret etti. Burada başkan Mehmet Sağdıç, yönetim kurulu üyeleri ve gençlerle bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan gençliğin önemine dikkat çekerek, “Esasında bugünün gençleri, yarının geleceğidir. Yani geleceğimiz sizlersiniz. Dolayısıyla gençlerimiz ne kadar donanımlı yetişirse, o kadar istikbalde kendilerine yer edinirler, bu memlekete ve ailelerine faydalı olma, birer birey olma imkanları şansına kavuşurlar” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında gençlere tavsiyelerde de bulunan Gürkan, “Şunu bir kere kendinize rehber edinmeniz lazım. Çalıştığınız yerde veya öğrencilik hayatınızın devam ettiği yerde, en iyi öğrenci olabilme, artı bunun yanında hobilerimizin olması lazım. Kitap okuma olabilir, herhangi bir müzik enstrümantali kullanma olabilir, binicilik olabilir, sportif aktiviteler olabilir, yani insanların muhakkak kendisine ait bir hobileri olsun. Bazen insanların yetenekleri, sportif yapıya uygun değildir veyahut ta müzik anlamında iyi kulağa sahip değildir veyahut ta okumayı sevmez. Ama bunlardan bir tanesini boş zamanlarda kendisi için değerlendirme aracı olarak kullanmasını bilmesi lazım. Derslerinizde muhakkak öğretmenlerinizin derslerinde dinleyin, derste ders konularının sorgulayın ve eve gittiğinizde bugün ben ne yaptım, günün değerlendirmesini yapın ve planlı olun. Planlı öğrenci olursanız, hayatınız boyunca planlı gidersiniz” diye konuştu.

Başkan Gürkan, Malatya'nın önemli bir medeniyetin üzerinde olduğunu da belirterek, “Malatya insanlık tarihi açısından da, İslam tarihi açısından da, Türk İslam Tarihi açısından da önemli bir merkezdir. Malatya'yı tarif ederken medeniyetin başladığı yer olarak tarif ediyor bilim ve ilim adamları. Çünkü ilk insanlık medeniyeti bu topraklar da başlamış. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe derler.Cumhurbaşkanımız 2019 yılını, Göbeklitepe yılı olarak ilan etti. İnşallah bir sonraki yılda Arslantepe olarak ilan edilir. Biz UNESCO asil listeye gireriz ve Arslanetep yılı olur. Orası tarihin sıfır noktası. 12 bin yıllık bir tarihin sıfır noktası. İnsanlık tarihinin ilk başladığı medeniyet nüvelerinin ilk bulunduğu yerdir Göbeklitepe. Malatya'daki Arslantepe de ilk medeniyetin, ilk yerleşik hayatın başladığı yerdir. Böyle bir topraklardasınız” ifadelerini kullandı.

MTTB Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç ise 1916'dan bu yana MTTB'nin milli ve manevi duygularla yerli neslin yetişebilmesi için büyük Türkiye ideali noktasında çalışma yürüttüğünü söyledi.