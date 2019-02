Başkan Gürkan, minibüsçü esnafı ile buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, minibüsçü esnafı ile bir araya gelerek, “Malatya'yı daha huzurlu, daha çağdaş ve modern bir şehir haline getirme noktasında çabalarımız devam ediyor” dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce ile birlikte eski Devlet Hastanesi, Çöşnük ve Göztepe minibüslerinin bulunduğu duraktaki minibüsçü esnafı ile bir araya geldi.

Burada konuşan Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Başkan Gürkan'ın her daim şoför esnafının yanında olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediye başkan adayımız Selahattin başkanımız sorunlarımızın çözümü noktasında elinden gelen bütün gayretleri gösteren, Malatya siyasetinde bir devrim yapan, çıkışları ile, hizmetleri ile, halkın içerisinde olan başkanımıza şahsım ve esnaflarım adına bir kere daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gürkan'ın her zaman yanında olacaklarını belirten İnce, “Malatya'mızın gelişmesi noktasında elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya her zaman hazır olduğumuzu, her zaman yanında olduğumuzu burada kamuoyuna bildirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan ise, katılımcı belediyeciliğin gereği minibüsçü esnafı ile zaman zaman bir araya gelerek istişarede bulunduklarını belirterek, “Minibüsçü arkadaşlarımızı, servis sahibi arkadaşlarımızı ve hat otobüsleri şoförlerimiz ile bir araya geliyoruz. Hem toplumun dertleri noktasında, hem de toplumdaki yansımaların şoför esnafları tarafından daha objektif bize aktarılması konusunda, hem de kendi sorunlarını bizzat yerinde dinleyip, onların çözüm önerilerini ve bizim çözüm önerilerimiz ile örtüştürerek, minibüsçü esnafımızın ve diğer esnafımızın problemlerini çözme noktasında birlikte hareket ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yönetim anlayışlarının şehirdeki değerler ile şehri yönetme olgusu olduğunu ifade eden Gürkan, “Bu servis hatlarını çalıştıran özel halk otobüslerini ve minibüs hatlarını çalıştıran şoför kardeşlerimizin çalışma şartları zordur, imkanları da dar olabilir. Özellikle trafik süreci içerisindeki trafik sıkıştığı, zaman zaman vatandaşların psikolojik anlamdaki stresleri farklı şekilde tezahür edebilir. Şoförlerimiz buna rağmen çok nezaketli, naif ve zarif davranmaları noktasında gerekli telkinlerde bulunuyor. Bizlerde bu arada minibüsçüler odası başkanımız ile zaman zaman minibüs ve servis şoförleri ile ilgili hizmet içi eğitim faaliyetlerini de yapıyoruz. Bizim Battalgazi Belediye Konferans Salonu'nda bu tür aktivitelerin yapılması noktasında o salonumuzu gerek minibüsçüler odası olsun, gerek diğer odalar olsun, onlara tahsis etmekte ve onlara her türlü teknik desteği vermekten de büyük onur duyuyoruz. Netice itibari ile şehrimiz mutlu ve huzurlu olursa, o şehirdeki yaşayan insanların şehirde yaşamanın hazını, mutluluğunu yaşarsa, yöneticiler olarak biz o zaman memnun oluruz” sözcüklerini kullandı.

“Ortak paydamız Malatya” diyen Gürkan, birlikteliğin hizmet üretimine olumlu yansıdığını kaydederek, “Malatya'yı daha huzurlu, daha çağdaş ve modern bir şehir haline getirme noktasında gayret ve çabalarımız devam ediyor. Hakikaten Osman başkanımız ile birlikte güzel bir birliktelik sergiledik. Bu birlikteliğin parti teşkilatın ve belediye birlikteliği bugün Battalgazi'deki bu hizmetin bu ölçüde taçlandırılmasını sağladı. Bugün onun bayrağını devralan Basri başkanımızda bundan sonraki süreçte aynı şekilde birlik, beraberlik içerisinde hem ilçemiz ve şehrimiz açısından bu birlikteliği devam ettirerek, inşallah gelecek yıllarda da daha güzel hizmetleri hep birlikte Malatya halkına sunmanın gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.