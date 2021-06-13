Başkan Gürkan, mobil plent tesisinde inceleme yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tarafından özellikle Pütürge ve Doğanyol ilçeleri ile kırsal mahallelerin asfalt ihtiyacını karşılayacak olan Mobil Plent tesisinde incelemelerde bulundu.

Mobil Plent tesisinin üretime başladığını belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı olarak Mobil Plent tesisimizi bu yıl Doğanyol ve Pütürge ilçemizin kullanacağı Pütürge Tepehan yol ayrımına kurduk. Mobil Plentimiz Pütürge, Doğanyol ve Tepehan bölgesindeki bakım, onarım ve asfalt çalışmalarının malzemelerini buradan karşılayacağız” dedi.

“Ekiplerimiz gece-gündüz demeden çalışıyor”

Pütürge ilçesi Tepehan yol ayrımında bulunan mobil asfalt şantiyesini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Pütürge, Doğanyol, Kale ve Malatya genelindeki her köşede MASKİ Genel Müdürlüğümüz, Yol ve Altyapı Daire Başkanlığımızın ekipleri yoğun bir çalışma içerisinde. Şehrimizin her köşesinde bulunan şantiyelerde ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisinde. Bir taraftan Mobil Plentimizle sıcak asfalt üretirken bir taraftan da statik kaplama ve yol açma çalışmalarımız devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya genelinde arıtma tesisleri, çöp aktarma istasyonları kurarak büyük bir hizmet atağındayız. Bu çalışmalarımızdan faydalanacak olan ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mobil Plent tesisindeki üretim çalışmalarını da inceleyen Başkan Gürkan, “Mobil Asfalt Plentimizin biri Pütürge'de bir diğeri ise Arapgir ilçemizde faaliyette bulunmakta. Bu çalışmaları yapan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gece-Gündüz demeden hakikaten hizmet destanları yazıyorlar. Sabah saat 5.00'de çalışmaya başlayan ekiplerimiz vatandaşlarımızın daha güvenli yollarda seyahat etmeleri için yoğun bir çalışma örneği sergilemekteler. Bu arkadaşlarımız şehrin hizmet kahramanlarıdır. Bu tesisimizin bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.