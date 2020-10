Başkan Gürkan, Müftü Işıldar'ı ağırladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hazreti Muhammed'in dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümü münasebetiyle Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar'ı makamında kabul etti.

Her yıl 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. İl Müftüsü Veysel Işıldar, bu yıl ki teması ‘Peygamberimiz ve Çocuk' olan Mevlid-i Nebi haftasıyla ilgili yapılacak etkinlikler hakkında Başkan Gürkan'a bilgiler verdi.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Peygamber Efendimizin çocuklara ve gençlere verdiği değere matuf olarak Mevlid-i Nebi haftasında farklı etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti. Işıldar, “Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Sayın Başkanımızı ziyarete geldik. Peygamber Efendimiz ( S.A.V )'in doğum haftasına Mevlid-i Nebi haftası denmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Mevlid-i Nebi haftasıyla ilgili bir konu belirliyor. Bu yılda Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve çocuk. Çocuklara, gençlere Peygamber Efendimizin vermiş olduğu değere matuf olarak bu hafta değişik etkinliklerle kutlanıyor. Malatya'mızda yapmış olduğumuz yapacağımız, planladığımız ve koyduğumuz hedefleri uygulamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle de Şehrimizin Emin'i olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyarete geldik. Peygamber Efendimiz 'in doğumuyla kâinatta harikulade olaylar meydana gelmiştir. Şuanda insanlığın huzura ihtiyaç duyduğu dönemlerden geçiyoruz. Bu anlamda Peygamber Efendimizin bizlere bıraktığı emanet, onun sünneti, bizlere Allah'tan almış olduğu vahiyle bize emanet olarak bıraktığı Kuran-ı Kerim iyi okunmalı iyi anlaşılmalı. Bu anlamda başkanımızın da Şehr-ül Emin olduğu için haftasını şehrimiz adına kutlamaya geldik. Bizlere maddi manevi verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Mevlid-i Nebi haftasının Âlemi İslam'a ve insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, bu yılki temanın ‘Peygamberimiz ve Çocuk' olmasının çok anlamlı ve önemli olduğunu söyledi. Gürkan “Müftümüzü ağırlamaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Mevlid-i Nebi haftası olması münasebetiyle kendileri incelik gösterip bizleri ziyaret ettiler. Bu anlamda kendilerinin şahsında tüm müftülüğümüzde çalışan imamlarımız, müezzinlerimiz ve din görevlilerimizin

haftasını tebrik ediyorum. Mevlid-i Nebi haftasının da Malatya'mıza, milletimize, Âlemi İslam'a ve insanlığa barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Tabi 1989 yılında Kutlu Doğum haftası olarak kutlanan bu hafta 2017 yılından itibaren de Mevlid-i Nebi haftasını Ekim ayının son haftası olarak idrak ediyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl ki tema ‘Peygamberimiz ve Çocuk' olması çok anlamlı, manidar ve önemlidir. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızdır. Çocuklarımızı geleceğe ne kadar güzel hazırlarsak, geleceğimiz istikbalimiz o kadar rahat, o kadar müreffeh, o kadar güzel olur. Bu anlamda da Diyanet İşleri Başkanlığımız böyle bir tema ifade etmiş. Bizde çocuklarımızı hakikaten İslam ahlakına göre en güzel şekilde hazırlamak, yetiştirmek ve gelecekten emin olmamız gerekir” diye konuştu.

Çocukları geleceğe hazırlama noktasında İslam Ahlakı ve İslam Fazileti üzerine hazırlamak gerektiğini belirten Gürkan, “Peygamberimize din nedir diye sorduklarında din güzel ahlaktır demiş. Dolayısıyla Peygamberimizin kendi torunları olan Hasan ve Hüseyin'e göstermiş olduğu ilgi ve alaka, onlarla yapmış olduğu söyleşi, onlarla yapmış olduğu şakalaşma, onları geleceğe hazırlama noktasında ki Peygamberimizin sünnetini hepimiz biliyoruz. Bizde çocuklarımızı geleceğe hazırlama noktasında İslam ahlakı ve İslam fazileti üzerine hazırlamalıyız. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi haftasının bir kez daha kutlu olmasını diliyorum. Sayın müftümüzde ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütüyor. Mevlid-i Nebi haftasının da milletimize, Âlemi İslam'a barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yaptıkları ziyaret sonrasında Kuran-ı Kerim hediye etti.