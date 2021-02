Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen gezi programına çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımların gezildiği programda, İnderesi Tabiat Parkı, Fuar Merkezi, Yeni İtfaiye Binası, Müzeler ve Vahap Küçük Hayır Çarşısı gezildi. Büyükşehir Belediyesi hizmet ve yatırımlarının çok güzel ve insan odaklı olduğunu belirten muhtarlar, hizmetlerin çok yerinde olduğunu belirttiler.

“Çok güzel projeler hazırlanmış”

Kuluncak İlçesi Kömüklü Mahallesi Muhtarı Osman Şahin, “Büyükşehir Belediyemiz çok güzel hizmetler yapmış. Emeği geçenlere ve hayırseverlere yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Yeşilyurt İlçesi Paşaköşkü Mahalle Muhtarı Asiye Şahin, “Belediyemizin çalışmalarından çok memnun kaldık. Yapılan çalışmalar hoşumuza gitti. Bazı hizmetleri ilk defa gördük, çok güzel projeler hazırlanmış” ifadelerini kullandı.

Arguvan İlçesi Bozan Mahallesi Muhtarı Hatun Yılmaz, “Başkanımız sağ olsun bizleri davet etti. Hizmetleri geziyoruz, çok güzel hizmetler yapıyor işi rast gelsin. Büyükşehir Belediyemiz mahallemizin kanalizasyon ve içme suyu ihtiyaçlarını karşıladı. Yapılan hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. Hekimhan İlçesi Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gider, “Başkanımız Selahattin Gürkan'a böyle bir gezi düzenlediği için teşekkür ediyorum. Sayın Selahattin Başkanımızın Malatya'daki hizmetleri gerçekten takdire şayan, çok güzel hizmetler yapılmış. Sayın Başkanımızdan kırsal mahallelerde de böyle sosyal çalışmalar yapmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Malatya her açıdan ilerliyor”

Battalgazi İlçesi Niyazi Mahallesi Muhtarı Nilgün Tekatlı, “Büyükşehir Belediyemizin hizmet ve yatırımlarını geziyoruz. Şu anda Fuar alanındayız burası tabiatla iç içe mükemmel bir alan. Büyükşehir Belediyesi birçok projeyi hayata geçiriyor. Yemek ve Ekmek Fabrikası temelleri atılmış. Bu hizmetler Malatya halkı için çok önemli. Olası bir doğal afette halkımızın yemek ve ekmek ihtiyacı buradan karşılanır. Sayın Selahattin Başkanıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Malatya'da çok güzel projeler hayata geçiriliyor. Malatya her açıdan ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Arapgir İlçesi Yukarı Körünge Mahallesi Muhtarı Coşkun Gömünç, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. Belediye hizmet ve yatırımlarını geziyoruz. Malatya gelişiyor, çok güzel hizmetler var. Başkanımızın ekibi de çok iyi. Her zaman sorunlarımızla ilgileniyorlar. Mahallemizin asfaltı yüzde 90 oranında tamamlandı. Kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları tamamlandı. Başkanımıza güveniyoruz çok güzel bir gezi oldu. İlçelerimize de geziler düzenlenirse muhtarlarımızı bizler de misafir ederiz” dedi.

Battalgazi İlçesi Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat, “Dünya ve ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreçte Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri muhtar arkadaşlarımızla birlikte gezdik. Ben tebrik ve takdir ediyorum. Özellikle Hayır Çarşısı'na Rahmetli Vahap Küçük isminin verilmesini takdirle karşılıyorum. İnsani anlamda Malatya markasıydı. İnşallah anısı Büyükşehir Belediyemizin katkısıyla bizimle beraber yaşayacak diye düşünüyorum. Diğer hizmetleri de gezdik bu anlamda Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum ” dedi.

“Halk için yapılan çalışmalar bizleri ziyadesiyle memnun etti”

Kuluncak İlçesi Kaynarca Mahallesi Muhtarı Tahsin Boyraz, “Bu gezide yapılan güzel hizmetleri görme imkânı bulduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İki yıl dolmadan böyle projelerin hayata geçirilmesi olumlu. Çok güzel projeler hazırlanmış. Belediye çalışmalarını olumlu buluyoruz. Kırsal mahalle olmamıza rağmen (Sivas Sınırında) bizim için de gereken bütün çalışmaları yapıyorlar” diye konuştu. Arguvan İlçesi Akören Mahallesi Muhtarı ve Arguvan Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan ise “Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetleri arkadaşlarımızla beraber yerinde gördük. Özellikle halk için yapılan çalışmalar bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu bir kazanımdır. Hayır Çarşısı'nda veren el ile alan elin birbirini görmediği ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet sunulduğu ve muhtaç vatandaşların faydalandığı güzel bir mekan. Böyle hizmetlerin ilçelerde de yapılmasını istiyoruz. İnderesi Tabiat Parkı çok güzel olmuş. Eski Askerlik Şubesi çok güzel bir Kent Müzesi olmuş. Burada eski tarihi yaşadık. Çavuşoğlu mahallesinde bulunan kilise harabe durumdaydı. Oraya da bir güzellik katmış. Medeniyetin bu olduğuna biz kaniyiz. İnşallah bunu herkes görür. Sayın Başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. İnşallah Başkanımızın bu güzellikleri yapmaya devam eder. Sayın Selahattin Gürkan'la çalışmak bir onurdur” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye örnek olacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan gezi sonrası muhtarlarla bir araya gelerek, belediye hizmet ve yatırımları hakkında bilgiler aktardı. Başkan Gürkan, “Çalışınca yapılamayacak iş yok. Büyükşehir Belediyesi olarak sahada çalışan iş makinalarımızın büyük çoğunluğunu yeniledik. Birçok hizmet ve yatırımımız devam ederken, bazı hizmetlerimiz de ihale aşamasına getirilmiştir. Bir olacağız, iri olacağız ve diri olacağız hep birlikte Malatya'nın hak ve hukukunu savunacağız. Hep birlikte bu şehri daha ileriye götürmeye çalışacağız. Bu şehir dün Türkiye'de Anadolu'yu Anayurt yapan şehirdi. Bugünde buradaki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusuyla Türkiye'ye örnek olacak. Bu şehrin her karışı bizim. Bu şehrin her karışına her taşına biz emek vereceğiz.

Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın kültür varlıklarına da sahip çıkarak ayağa kaldırıyoruz. Arslantepe, Şahabe-i Kübra Medresesi, 40'lar Mezarlığı, Taşhoron Kilisesi bunlar bizim kültür varlıklarımızdır. Bu eserler insanlığın ortak değerleridir. Bunların dini, imanı, mezhebi söz konusu değildir. Dolayısıyla bizler çalışırsak, gayret edersek Cenab-ı Allah onun bereketini verir. Mevlana Hazretlerinin dediği gibi, ‘Olmayacak işler ola, siz Cenab-ı Allah'a yalvarasınız. Allah o işleri yapa siz seyredesiniz' Bereket kavramını zihnimizde yitirmememiz lazım” şeklinde konuştu.

“Malatya ayrıcalıklı bir il”

Başkan Gürkan konuşmasının devamında, “Malatya'ya yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Ankara'ya gittiğimiz zaman görüştüğümüz Bakanlarımız Malatya bizim için önemlidir. Malatya'nın ayrıcalıklı bir yeri vardır ifadelerini kullanmaktalar. Göreve geldikten sonra bir metrekare yer satmadık, borçlanmadık hatta yaptığımız görüşmelerle binlerce dönüm yer aldık. Niyetiniz halisane olursa bizler birbirimizi seversek, birbirimize inanırsak bizim içimize fesat sokmak isteyenlere müsaade etmezsek önümüz aydınlıktır. Buradaki birlik ve beraberliğimiz Türkiye'ye örnek olacak. Malatya bu birliği nasıl tahsis etti diye bize söylüyorlar. Devletin en üst seviyesindeki yetkililer doğru yoldasınız yolunuzdan şaşmayın diyorlar. İnşallah bu ışık burada yanacak ve bu yanan ışık Türkiye'de siyasi, ideolojik anlamda istismarların önüne geçecek. Bizim için esas olan iyi insan olmaktır. ‘Yaratılanı severiz yaradandan ötürü' dolayısıyla olduğumuz gibi görüneceğiz, göründüğümüz gibi olacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘Kimseyi aldatmayacağız, bizde kimseye aldanmayacağız'. Sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.