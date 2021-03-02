Başkan Gürkan, muhtarlarla buluştu

Arapgir Muhtarlar Derneği üyesi muhtarları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Gürkan, dernek başkanı ve üyeleriyle Arapgir İlçesi'nde yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Malatya'nın tüm ilçelerinde 2020 yılını deprem ve pandemiye rağmen aktif bir şekilde geçirdiklerini aktaran Başkan Gürkan, 2021'de tüm ilçelerde kalan eksikliklerin giderileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arapgir Muhtarlar Dernek Başkanı Turhan Onar ve dernek üyelerini makamında kabul etti. Arapgir ilçesine yapılan yatırım, hizmet ve yapılacak olan projelerle ilgili fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede, dernek başkanı ve üyeler, Arapgir ilçesine yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür etti.

“Başkanımızı Arapgir'e davet ettik”

Arapgir Muhtarlar Derneği Başkan Turhan Onar yapılan hizmet ve yatırımlar sonrasında Arapgir'in çok büyük bir yükten kurtulduğunu ifade ederek, “Arapgir'e yapılan alt yapı çalışmalarından dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımızı uygun olduğu bir zamanda Arapgir'e davet ettik. Sağ olsun kendileri en kısa zamanda Arapgir'e gelerek muhtar arkadaşlarımızla bir araya geleceğini söylediler. Muhtarlarımızın istek ve taleplerini dinlemek ve yapılan çalışmaları yerinde görmek için ilçemizi başkanımız ziyaret edecek. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sadece Arapgir değil tüm ilçelerde eksikleri gideriyoruz”

Arapgir İlçesi'nin Malatya'nın kadim ilçelerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Gürkan ise “ Biz Arapgir'i, Kemaliye ve Ağın'ı farklı görürüz. Bu ilçeler kültürlü insan yetiştirme noktasında, Osmanlı Saraylarına vezir ve paşa yetiştirme noktasında önemli ilçelerimizdir. Geçmiş dönemlere ait hakikaten Arapgir ilçemize ait tarihi ve kültürel değerlerimiz miraslarımız yüksek ölçüdedir. Tarihi ve kültürel mirasın korunması noktasında da bölgede bulunan tabiat güzelliklerinin korunması noktasında da yine ilçemizdeki vatandaşlarımıza ve hemşerilerimize hizmet etme noktasında da bütün birimlerimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl Arapgir'de yaptığımız toplantıda yolla, suyla, altyapıyla, tarihi ve kültürel mirasımızla ve diğer çevre düzenlemesiyle ilgili değerlendirmeler yaptık. Bu hizmetlerin büyük bir kısmını geçtiğimiz yıl gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl içerisinde kalan kısımları tamamlama noktasında muhtarlarımızın da davetine icabet etmek için geniş katılımlı bir toplantı yapacağız. Bu toplantıda Arapgir'e neler yapılmış, bu yıl neler yapılması gerekir, eksiklerimiz nelerdir, Büyükşehir olarak bizim neler yapmamız gerekir, ilçe belediyesi olarak neler yapılması gerekir, genel yatırımlarda devletimizin neler yapması gerekir bunların genel değerlendirmesini yapacağız. Yol noktasında merkez büyük bir kısmının asfaltlanması yapıldı. Özellikle kırsal kesimlerde yolların asfaltlama yapılmasıyla ilgili bu yıl için Mayıs ayının sonu ve Haziran ayının ilk haftası gibi asfaltlanmamış bütün yerleşim yerlerinin de asfaltlanması gerçekleştirilecek. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Sadece bu çalışmamız Arapgir ile sınırlı değil. Malatya'nın 13 ilçesinde bu yılın sonunda Büyükşehir Belediyemizin uhdesinde olan asfaltsız hiçbir yerleşim birimimiz kalmayacak. Çalışmalarımızın %75'ini geçtiğimiz yıllarda tamamlamıştık. Bu yıl içerisinde geri kalan kısımları tamamlayacağız” diye konuştu.