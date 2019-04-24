Başkan Gürkan, MÜSİAD Yönetimini kabul etti

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, “Sayın Başkanımız uzun yıllar Battalgazi Belediye Başkanı olarak çok güzel hizmetlere imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde de tecrübesi ile çok daha hayırlı hizmetler yapacağına inanıyorum. Malatya'nın ileri gitmesi için Sayın Başkanımızın yapacağı hizmetlerde yanında olacağız” dedi.

MÜSİAD'ın Malatya ve Türkiye'deki önemli kuruluşlardan biri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “MÜSİAD Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerine bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. MÜSİAD istihdam ve üretim noktasında orta ölçekli sektörel bazlı çalışmalar noktasında takdire şayan işler yapmaktalar. Malatya'da istihdam ve üretim noktasında önemli hizmetlere aracı oluyorlar. Yerel Yönetimler olarak özellikle sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kanaat önderleri ve sendikalar ile birlikte şehri yönetme azim ve kararlılığında olduğumuzu her platformda dile getirmiştik. Nazik ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.