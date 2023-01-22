Başkan Gürkan, Orduzu bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın inceleme programına, DSİ Malatya 92. Şube Müdürü Mehmet Aytaç Sucu, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve daire başkanları eşlik etti.

Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi'nin kaba inşaatının tamamlandığını vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde şu anda kaba inşaatlarımız tamamlandı. İç kısımda tesisat ve çelik çatı imalatımız devam ediyor. Kompleksimiz Mayıs ayına kadar inşallah tamamlanmış olacaktır” şeklinde konuştu.

Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi ve EXPO 2028 Malatya Dünya Bahçeleri Fuar alanını çalışmalarının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini ifade eden DSİ Malatya 92. Şube Müdürü Mehmet Aytaç Sucu, “EXPO 2028'in düzenleneceği Orduzu bölgesinde devam eden inşaat çalışmaları yerinde incelemek için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'la bir araya geldik. Mevcut yapılan çalışmalarda herhangi bir sorun olmadığını gördük. Gerçekleştirilen hizmetler için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve ekibine şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim” diye konuştu.

“Malatya dünyanın parlayan yıldızı olma hedefine emin adımlarla yürüyecektir”

Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi, Orduzu park ve yürüyüş proje alanı ve EXPO 2028 Malatya Dünya Bahçeleri Fuar alanını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yaptığımız incelemede göletin kapasitesi, su hacminin artırılması, vatandaşı suya düşme tehlikesini önlemek amacıyla gerekli duvar çalışmaları yapıldı. Köprü çalışmaları da tamamlandığında vatandaşımız buradan Turgut Özal Tabiat Parkı'na köprü yoluyla gidip gelebilecekler. Aynı zamanda bu alanda EXPO 2028 icra edileceği için Millet Bahçeleri'nin alanlarının oluşturulması için de çalışmalarımız yapılıyor. Çalışmalarımız neticesinde 5 bin kişilik kapalı spor salonu, Malatya'ya yakışacak bir cimnastik salonu, gençlik karşılama ve konaklama merkezi yapılıyor. Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksine yaptığımız çalışmaları yerinde görmek ve incelemek maksadıyla burada bulunuyoruz. Kompleksimizin kaba inşaatlarının bittiğini, iç dizayn ile alakalı ince işçilik gerektiren işlerin de başladığını görüyoruz. İnşallah bunlar Mayıs, Haziran ayları gibi neticelenecektir. Diğer hizmetlerimizde olduğu gibi bu hizmetimizi de Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. En fazla yatırım yapan bir belediye olma hüviyeti içerisinde çalışıyoruz. Kompleksimizin diğer tarafında bulunan inşaatlarımızın da Temmuz, Ağustos ayları gibi yolları ve çevre düzenlemesiyle beraber tamamlanacak. Malatya dünyanın parlayan yıldızı olma noktasındaki hedefine de emin adımlarla yürüyecektir. Çalışmaları yapan ilgili müellif firmamıza ve kontrol yapan ilgili arkadaşlarımıza ve her şeyden önce çalışmalarımıza destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımıza Malatyalı hemşerilerim ve şahsım adına teşekkürü bir borç bilirim. Yapılan çalışmalarımızın da Malatyalı hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.