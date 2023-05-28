Başkan Gürkan oyunu kullandı

Tur seçimi için oyunu kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi çerçevesinde Battalgazi İlçesinde bulunan Şehit Erdal Alpkılıç İlkokulu'nda 2193 nolu Sandıkta oyunu kullandı. Başkan Gürkan ayrıca oy kullanmak için sandık başına gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Vatandaşların özgür iradeleriyle geleceklerini belirlemek için sandık başına gittiklerini belirten Gürkan, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Gürkan, "Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçiminin milletimize, memleketimize huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan seçimler, halkın özgür iradesinin sandığa tecellisidir. Bu anlamda vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaları adına oylarını kullansınlar. Ben tekrardan seçimin milletimize, ülkemize ve insanlık barışına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.