Başkan Gürkan sahadaki personellerle bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge İlçe ziyareti sırasında Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın Mamüskan bölgesinde bulunan şantiyeye giderek, çalışanları ziyaret etti. Başkan Gürkan, özverili ve gayretli çalışmanın bir ibadet olduğunu belirtti, çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin Malatya merkez ve ilçelerde yaptığı çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkez ve ilçelerde yaşayan vatandaşlara hizmetin daha hızlı ulaşması adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye ekiplerini uygulamanın bulunduğu sahada ziyaret eden Başkan Gürkan'a, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve ilgili şube müdürleri eşlik etti. Yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Başkan Gürkan, sahada 7/24 görev yapan personellerin istek ve taleplerini de dinledi.

Malatya genelinde birçok noktada şantiyeler kurarak en iyi hizmeti üretmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizin genelinde asfalt çalışması yapmaktayız. Bu çalışmaları yaparken zamandan kazanmak için ilçelerimizde şantiyeler kurarak hizmetin daha hızlı bir şekilde vatandaşımıza ulaşmasını sağlıyoruz. Pütürge ilçemizde çalışan personellerimizde güzel hizmetlere imza atmışlar. Burada yapılan çalışmaların yansımalarını sahada yol genişletme çalışmaları, asfalt çalışmaları olarak görmekteyiz. Arkadaşlarımızın bu özverili ve gayretli çalışmaları bir ibadettir. Bu güzel çalışmaları gerçekleştiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.