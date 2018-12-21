Başkan Gürkan, Şehit Aileleri ve Gazilerle bir araya geldi

Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi'ni ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehit aileleri ve gazilerin toplumda ayrı bir yerinin olduğunu belirterek, “Siz memleketimizin bütün insanlarının başında taç olduğunuzu bilesiniz” dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Burada konuşan Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, Başkan Gürkan'ın her daim şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, “Sayın başkanımızın bize ayrıcalığı ve özelliği bizleri devamlı baş üstünde tutan bir kişiliği vardır. Bundan dolayı vakfımıza, şehit, gazi ailelerine, eşlerine, çocuklarına, bizlere yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. 24 saat bizlere devamlı telefonları açık olan ve bizlerle bire bir ilgilenen başkanımıza ve başkan yardımcımıza çok teşekkür ediyorum. Şehit ve gazi aileleri vakfı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi adaylığınızın da hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Şehit ailelerinin ve gazilerin toplumda ayrı bir yeri ve öneminin olduğunu söyleyen Gürkan, “Siz değerli şehit ve gazi yakınlarımızla ve gazilerimiz ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Ve sizlere bir vatandaş olarak ve bir belediye başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten sizin, bizim nezdimizdeki yeriniz kıymeti ölçülemeyecek kadar önemlidir. Bütün insanlarımızın üzerinde, ülkemizin insanları üzerinde de yeriniz aynı şekildedir. Zaman zaman belki farklı duygu ve düşüncelere gark edilseniz bile olumsuz örneklerden dolayı, sakın bunu kendinize dert etmeyin, şehit ve gazilerimiz bizim için çok önemlidir, çok anlamlıdır. Sizlerin varlığı bu memleketin birliği, beraberliği bu aşamaya getirmiştir. Sizler kanınızı döktünüz, canınızı verdiniz ve yakınlarınızı bu topraklara şüheda ve şehit şerbetini içirerek bu topraklara vakf ettiniz. Kiminiz kolunuzu, kiminiz bacağınızı bu memleketin selameti, birliği, beraberliği için verdiniz. Dolayısıyla sizlere biz şükranlarımızı sunuyoruz. Ve bu birlik beraberliğimizin, dirlik ve düzenimizin devamını temenni diyoruz. Ben sizlerle birlikte olmaktan ve sizlerin misafiri olmaktan da büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Hepinize bu anlamda teşekkür ediyorum. Şehit ailelerimiz bizim için çok önemlidir, çok kıymetlidir, çok değerlidir. Ve siz memleketimizin bütün insanlarının başında taç olduğunuzu bilesiniz. Allah bu memleketin birliğini, beraberliğini, dirliğini, düzenini bozmasın” diye konuştu.