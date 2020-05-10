Başkan Gürkan şehit annelerini unutmadı

Başkan Gürkan'a ziyareti sırasında AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Kamil Biter'de eşlik etti. Vatanı ve milleti için canını seve seve feda eden şehitlerimizi şükranla yad ettiklerini belirten Başkan Gürkan, “Vatanı, bayrağı ve toprağı için hiç düşünmeden canını veren şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla yad ediyorum. Cenab-ı Allah ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi isterim. Evlatlarınız bu vatan için toprağa düşmüş, bundan sonra onlar artık vatanın evlatları, bizlerin evlatlarıdır. Bu evlatlarımız vatanın birliği, beraberliği, dirliği ve düzeni için şahadet şerbetini içmişlerdir. Bu vatan için evlat yetiştirmiş, vatana feda etmiş insanlara biz minnet duyarız ve onların istekleri bizler için bir emirdir. Şehitlerimizi her zaman şükranla yad ediyoruz, onların yadigarlarının da başımızın üstünde yeri var. Şehit annelerimizin Anneler Gününü tekrar tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan'a bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden şehit anneleri ise, “Bu günde bizleri hatırlamanız ve ziyaret etmeniz bizleri mutlu etti. Hüznü ve mutluluğu aynı anda yaşıyoruz. Şehit annesi olarak hüzünlüyüz ama ziyaretinizden dolayı da mutluyuz” ifadelerine yer verdiler.

Başkan Gürkan, ziyaret sonrası şehit annelerine Kur'an-‘ı Kerim, Türk Bayrağı ve çiçek hediye etti.