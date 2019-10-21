Başkan Gürkan, Sıfır Atık Yönetimi panelinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen Sıfır Atık Forumu'nda, çevre, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji ve Sıfır Atık proje konuları ele alındı.

Fuar kapsamında düzenlenen Sıfır Atık Forumunun “İllerde ve Büyük şehirlerde Sıfır Atık Yönetimi” başlıklı paneline konuşmacı olarak katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'da Sıfır Atık uygulamaları, projesine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşen güzel organizasyonda sıfır atık projesinde paydaş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu programın memleketimize, doğaya, yaşadığımız çevremize ve tabiatımıza faydalı olması temennisinde bulunuyorum” dedi.

‘Sıfır Atık'ı tarif ederken israfı önleme şeklinde var olan atıkların geri dönüşümün sağlanması olduğunu söyleyen Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye'de ilk defa bu geri dönüşüm ile ilgili enerji santraline dönüşmesi Malatya'da ilk ve tek modeldir. Sıfır atık ile ilgili önleyici tedbirleri almamızın çok daha önemli olduğuna inanıyorum. Önleyici tedbirler almak, daha sonraki geri dönüşümdeki yapacağımız masraflardan çok daha ucuzdur. Yaptığımız işi niye, niçin ve neden yaptığımızı sorgulamamız gerekir” şeklinde konuştu. ‘Sıfır Atık'ın doğaya saygının ifadesi olduğunu söyleyen Gürkan, “Senin beğenmediğin bir şeyin başkasının hayali olacağı düşüncenin olgusudur. Sıfır atık, kendisi tokken komşusu aç yatan düşüncenin ve israfın haram olduğunun benimsenmesidir. Bunu nesillerimize aktarmamız ve bu bilinci oluşturmamız gerekir. İnsan bulunduğu her yerde buna dikkat etmelidir. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, 13 ilçemizde atık toplama istasyonları oluşturduk. O istasyonlarda ana merkeze toplanan atıkların taşınması noktasında çalışmalarımız var. Türkiye'de ilk tesis olan Malatya'mızdaki Çevre Entegre Tesisimiz, 12 megawatt elektrik üretmektedir. Yaklaşık 300 bin nüfusun ve 60 bin hanenin elektriğine eş değerdir. Bu atıkların değerlendirilmesi noktasında farklı aşamalarda geçiliyor. Bunlardan daha da önemlisi yaşadığımız doğaya, çevreye ve yaşadığımız insanlık değerlerine saygı göstermemiz çok daha önemlidir" diye konuştu.

Başkan Gürkan konuşmasının sonunda katılımcılardan gelen soruları da cevaplandırdı. Bu arada, Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarına katılan ziyaretçilere kayısı ikram edildi.