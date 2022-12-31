Başkan Gürkan: “Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır”

Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Abdulvahap Karaman ve il yönetimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Abdulvahap Karaman, “Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın Malatya'mıza yapmış olduğu yatırımlar için kendilerine teşekkür ediyoruz. Özellikle EXPO'yu Malatya'mıza kazandırdığı için teşekkür ediyorum. İlimiz için en önemli eksiklerden biri olan Millet Kütüphanesi ve Malatya genelinde gerçekleştirilen altyapı yatırım çalışmaları için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak her zaman Başkanımızın yanındayız, inşallah birlikteliğimiz de her daim devam edecektir” şeklinde konuştu.

Siyasi partileri, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak gördüklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı ve yönetim kurulunun bizleri ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Siyasi partileri, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak görüyoruz. Büyük Birlik Partisi de Türk siyasi hayatında önemli görevler ifa etmiş ve gençlik teşkilatları üzerinde gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlılığı noktasında ocaklarıyla geleceğimizi aydınlatacak, gençler yetiştirmiştir. Büyük Birlik Partisi, bizim Cumhur İttifakı içerisinde görev alan Cumhur İttifakı'nın ve Türkiye'deki istikrarın ve istiklalin ilelebet devam etmesi noktasında büyük gayretleri vardır. İl Başkanımız Abdulvahap Karaman Bey de Malatya'da partisini güzel bir şekilde temsil ediyor. Bu anlamda kendisini ve tüm yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Belediyemizin çalışmalarında paydaş olma noktasında Büyük Birlik Partisi'ni hep yanımızda gördük. Bu anlamda birlikteliklerini bizlere gösterdikleri için Abdulvahap Bey ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.