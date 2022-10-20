Başkan Gürkan, sporcularıyla bir araya geldi

Muhammet Ali Clay Spor Salonunda gerçekleştirilen programa, Başkan Gürkan'nın yanı sıra Belediyespor Kulübü Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Kulüp Başkan Vekili Ömer Akın, Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular, antrenörler ile sporcu aileleri katıldı.

Ampute, voleybol, tekerlekli sandalye basketbol, kickboks, boks, taekwondo, atletizm, güreş ve masa tenisi branşlarında kulüp olarak faaliyetlerini sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde çalışmalarına branşlarında yoğun bir şekilde devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor kurslarına katılan voleybol, basketbol, wushu, kikboks, futsal, jimnastik ve halk oyunlarında yer alan sporcularında katıldığı programda Başkan Gürkan sporcularla bir araya gelerek başarılar diledi.

“Genç sporcularımızın her zaman yanında olduk”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan sporcularla bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, “ Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi sportif faaliyetlerde de önemli çalışmalar yaptık. Malatyalı gençlerimiz ve sporcularımız için Orduzu Spor Kompleksi, Beydağı Gençlik Kampı gibi önemli yatırımları Malatya'mıza kazandırmak için çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu tesislerimizi tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Orduzu Spor Kompleksimizde gençlik karşılama merkezi, basketbol, voleybol, jimnastik salonu ve spor salonu gibi tesislerimiz olacak. Aynı zamanda Beydağı Gençlik Kampımızda da 250 kişilik kamp merkezimizle birlikte spor tesislerimiz yer alacak. Yine geçtiğimiz dönem Orduzu sentetik çim sahamızı hizmete sunduk. Aynı zamanda gençlerimiz okullarında da sportif faaliyetlerden uzak kalmasın diye okullarımıza tenis kortları, basketbol, voleybol, futbol sahaları ile tırmanış duvarı gibi tesislerimizi de tamamladık. Malatya Büyükşehir Belediyespor kulübümüzde bireysel ve takım olarak birçok branşımız var. Sporcularımız geçtiğimiz sezon güzel başarılar elde ettiler. İnşallah bu sezonda da yine başarılarını artırarak devam ettirecekler. Ben ailelerimizi de tebrik ediyorum.

Çocuklarımıza bizim verdiğimiz destek ailelerin verdiği destekle birlikte daha da artıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi sporcularından ve geçtiğimiz sezon Tekvanndo Türkiye 1'incisi Zeynep Menekşe, Güreş Türkiye 1'incisi Emir Ömer Bozdağ, Kick Boks Türkiye 1'incileri Hakan Karakuş, Mehmet Furkan Karakuş, Abdullah Ekici, Atletizm Türkiye 2'incisi Hasan Aydın'ı da aldıkları başarılardan dolayı tebrik eden Başkan Gürkan'a sporcular Tekvando elbisesi ve boks eldiveni hediye ettiler.